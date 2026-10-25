Supuesta maleta de Petro no pasó por alto en medio de escándalo tras denuncia de Deicy Jiménez: “La forma, el color, las correas”

Aun cuando ya terminó su mandato hace más de dos meses, los escándalos siguen salpicando al expresidente Gustavo Petro. El más reciente tiene que ver con una denuncia que hizo una joven en entrevista exclusiva con SEMANA.

Foto enciende debate por denuncias de Deicy Jiménez contra Gustavo Petro en SEMANA

Se trata de Deicy Jiménez, quien aseguró haber sostenido una relación con Petro y que este le pagó con contratos el hecho de haber sostenido relaciones sexuales con él.

En la entrevista, Jiménez también se refirió a una supuesta red de mujeres al servicio del expresidente Petro y a unas fiestas en las que presuntamente no faltaban el sexo y la droga.

Para sustentar todo lo que dijo en SEMANA, Jiménez entregó unas imágenes. Entre estas, una en la que se observa una camisa, un jean, así como una maleta. Todo esto en una habitación.

La maleta llamó la atención de la periodista y analista política Sofy Casas, quien dijo a través de su cuenta en X que ese bolso en cuestión guarda similitud con uno que Petro utilizó años atrás en el Congreso de la República.

Exclusivo: joven denuncia a Gustavo Petro y dice que le pagó servicios sexuales con contratos. Habla de una red de mujeres

Por ello, Casas se preguntó si ese será el mismo bolso que aparece en la imagen aportada por Jiménez a SEMANA.

“Hay otro detalle que merece atención en las fotografías que Deicy Jiménez le entregó a Vicky Dávila como evidencia para su entrevista en la revista SEMANA. En una de ellas aparece un bolso oscuro que, según Jiménez, pertenecería a Gustavo Petro. Lo interesante es que en una fotografía de agosto de 2020, tomada en el Congreso de la República, se ve al entonces senador Petro cargando un bolso muy parecido. La forma, el color, las correas y otros detalles guardan una similitud notable. ¿Será el mismo bolso?”, dijo puntualmente Casas esta tarde de domingo, 25 de octubre.