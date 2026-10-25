Defensoría del Pueblo le pone la lupa a las denuncias de Deicy Jiménez contra Petro y pide celeridad en las investigaciones

Este domingo, 25 de octubre, el país despertó con una revelación de SEMANA: una joven denunció al expresidente Gustavo Petro y dijo que le pagaron servicios sexuales con contratos. Además, habló de una red de mujeres.

Los diferentes sectores han reaccionado a esta denuncia que pone contra las cuerdas al expresidente de Colombia y se ha pedido que se investigue a fondo lo sucedido.

La defensora del pueblo, Iris Marín Ortíz, también se pronunció y fijó su postura por este nuevo escándalo de la administración anterior de la Casa de Nariño.

“La gravedad de esta denuncia no da margen de espera”, dijo la funcionaria.

Agregó: “Respetuosamente, soltaremos la priorización inmediata para la investigación de estos hechos, tanto en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema como de la Comisión de Acusaciones de la Cámara y a la Procuraduría”.

La defensora cree que las autoridades encargadas deben ponerse al frente de lo denunciado y ofrecer “todas las garantías para que se esclarezcan los hechos oportunamente y se apliquen las sanciones a las que haya lugar, en el evento en que se comprueben”.

Así mismo, dijo que las autoridades deben actuar para proteger a las víctimas sin importar la dignidad de quien pueda llegar a resultar responsable.

Jiménez manifestó que Petro presuntamente contactaba a mujeres jóvenes y vulnerables mediante perfiles falsos en redes sociales para posteriormente ofrecerles beneficios y contratos en entidades públicas a cambio de favores sexuales.

La denunciante aseguró, en diálogo con Vicky Dávila, que existía una red de aproximadamente 40 mujeres operando bajo este mismo esquema al servicio de Petro. Un tema que está en línea con las recientes denuncias que hizo el director del Dapre, Carlos Ríos, en la Comisión Segunda del Senado.

El testimonio de Deicy Jiménez involucra uncontrato relacionado con la senadora María José Pizarro, aunque los detalles exactos del nexo contractual aún son materia de verificación. Este tiene fecha del 27 de septiembre de 2023 por una suma mayor a los 34 millones de pesos.

Jiménez también reconoció que tuvo contratos con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y el Ministerio del Interior. “Empieza a ayudarme con contratos, nunca me dio dinero”, señaló la joven, tras ser interrogada sobre cómo se sostenía después de conocer a Petro.

“Son muchísimas mujeres.. Podríamos contar entre 30 y 40… Básicamente, es para complacer sus necesidades sexuales… A cambio de contratos”, fueron algunas de las frases que mencionó la joven de 26 años en la denuncia.