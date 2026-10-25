Deicy Jiménez, denunciante de Petro, tuvo contrato con María Pizarro en el Senado. La congresista “investigaba” casos de violencia sexual en esa época

En 2023, la entonces senadora María José Pizarro salió en todos los medios de comunicación anunciando con bombos y platillos la conformación de una comisión para investigar los casos de violencia sexual en el Congreso de la República.

Pizarro decía que llegaría hasta el fondo con dicha investigación, que destaparía casos de abusos en el Legislativo y que se revelarían los nombres de los legisladores que acosaban a las mujeres, ya que el Congreso “seguía siendo un lugar inseguro para las mujeres”.

Al final, entregó un informe que para poco o nada sirvió, pues no demostró la responsabilidad de alguno de los congresistas. Habló de unos nueve casos, pero no pasó nada más.

Lo curioso es que esta comisión accidental se creó por petición del entonces presidente Gustavo Petro, tras unas denuncias de Gustavo Bolívar sobre una red de acoso y trata de personas en el Legislativo.

Todo esto ocurrió en 2023, pero vuelve a ser importante el tema porque, mientras que todo esto ocurría, la entonces senadora María José Pizarro le dio un contrato a Deicy Jiménez, la joven que está denunciando a Petro y dice que le pagó servicios sexuales con contratos.

Fue un contrato por 34 millones de pesos para el apoyo a la gestión en la Primera Vicepresidencia del Senado. Es decir que, mientras supuestamente “investigaba” casos de violencia sexual, estaba contratando a una mujer que justamente estaría siendo instrumentalizada sexualmente.

Roy Barreras, presidente del Senado en 2022, invitó a María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, a ponerle la banda presidencial a Gustavo Petro. Foto: guillermo torres reina-semana

Deicy Jiménez dijo que Pizarro sabía perfectamente quién era ella y que era recomendada de Gustavo Petro. En la entrevista con Vicky Dávila dijo lo siguiente:

VD: ¿Él le empieza a dar contratos?

DJ: Sí, empieza a ayudarme con contratos, nunca me dio dinero…

VD: ¿Le daba contratos?

DJ: Contratos.

VD: ¿Qué contratos tuvo o ha tenido?

DJ: En el Senado.

VD: ¿Con quién?

DJ: Con María José Pizarro.

VD: ¿Ella sabía que usted era recomendada de Petro?

DJ: Sí. Y en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

VD: ¿Allí también tuvo un contrato?

DJ: Sí, señora.

VD: ¿En qué entidades más?

DJ: En el Ministerio del Interior.

VD: ¿En el Ministerio del Interior, siendo Petro presidente?

DJ: Sí, señora.

VD: ¿Y el entonces ministro Armando Benedetti sabía que usted era recomendada de Petro?

DJ: Sí. Con Armando nunca hablé.

VD: ¿Pero por qué sabe que él sabía?

DJ: Sé que él sabía que yo iba recomendada, pero no creo que sepa nuestra relación tan íntima.

VD: ¿Durante cuánto tiempo tuvo contratos?

DJ: Cinco años.

VD: ¿En plena campaña presidencial?

DJ: Sí.

VD: Usted tiene una lista de mujeres que han vivido lo mismo. ¿Cuántas son?

DJ: Son muchísimas mujeres. Podríamos contar entre 30 y 40.

VD: ¿Cuál es el modus operandi? ¿Qué hacía Petro con esas mujeres?

DJ: Básicamente, es para complacer sus necesidades sexuales.

SEMANA intentó comunicarse con María José Pizarro, pero la comunicación no fue posible. Por ahora, la excongresista, quien le impuso la banda presidencial a Gustavo Petro en 2022, no ha respondido a este nuevo escándalo del progresismo.