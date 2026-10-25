El Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Justicia, anunció la activación inmediata de un esquema de seguridad excepcional para Deicy Jiménez, la joven que denunció en SEMANA que Gustavo Petro le pagó servicios sexuales con contratos.

Exclusivo: joven denuncia a Gustavo Petro y dice que le pagó servicios sexuales con contratos. Habla de una red de mujeres

La medida busca frenar las amenazas latentes contra su vida y garantizar su integridad física en el menor tiempo posible, de acuerdo con el jefe de la cartera de Justicia, Iván Cancino, quien ejerce de forma simultanea las funciones de ministro del Interior.

El alto funcionario enfatizó que esta decisión no responde a un trámite burocrático ordinario, sino a una instrucción directa emitida por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, la cual fue subrayada con prioridad para mitigar los riesgos de forma oportuna.

“La protección de la vida no admite dilaciones. En cumplimiento de la directriz presidencial, se adelantarán las actuaciones correspondientes con la debida diligencia, confidencialidad y respeto por los derechos de la señora Jiménez, garantizando una respuesta institucional oportuna y coordinada”.

Para ejecutar las medidas de amparo, el Ministerio coordinó acciones estratégicas con la Unidad Nacional de Protección (UNP). Ambas entidades pusieron en marcha el protocolo de la “ruta de protección”, un mecanismo que evalúa el nivel de riesgo de la persona afectada para posteriormente implementar herramientas logísticas, de transporte blindado, escoltas o sistemas de comunicación, según lo dictamine el estudio de seguridad.

La activación de este canal interinstitucional de emergencia se dio tras las declaraciones que entregó Jiménez a SEMANA, en donde hace una serie de revelaciones que involucran al expresidente Gustavo Petro.

“No estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro; usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos. No estoy de acuerdo con eso, con el abuso de poder”, señaló la joven en diálogo con Vicky Dávila.

La mujer, durante la entrevista con SEMANA, señaló que teme por el calibre de las retaliaciones que puedan llegarle por atreverse a denunciar a alguien tan poderoso como el expresidente Petro.

Ante esto, desde la cartera de Justicia se hizo un llamado contundente a las demás ramas del poder público y a los organismos de control para que vigilen de cerca la evolución de este caso.

Cancino ratificó que el Estado colombiano no escatimará en recursos para proteger a los ciudadanos que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad extrema debido al ejercicio de sus actividades civiles, comunitarias o profesionales.

Se espera que en las próximas horas la Unidad Nacional de Protección complete el despliegue del esquema asignado y emita un informe preliminar sobre el estado de seguridad en la zona donde se encuentra la protegida.