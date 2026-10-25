Así está el paso por el puente Helicoidal, vía Calarcá, donde un accidente provocó el incendio de tractocamión

Luego del accidente ocurrido en Alto de la Línea-vía Calarcá, en el conocido sector del puente Helicoidal, una impresionante obra de ingeniería vial ubicada en el departamento de Risaralda, que comunica a los municipios de Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, el Invías reporta la situación con el cruce.

Un vehículo cisterna que transitaba por el lugar, que quedó sin frenos y colisionó con la parte trasera de dos tractocamiones causando una explosión. Los hechos ocurrieron hacia las 10 de la noche del sábado 24 de octubre. Tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital La Misericordia de Calarcá y uno tuvo que ser remitido a un centro asistencial de Armenia.

Para este domingo en horas de la mañana, el Invías reporta que hay paso con normalidad. No obstante, se requiere transitar con precaucación en la vía La Línea, en Calarcá, Quindío.

La vía había permanecido cerrada hasta las 3 de la madrugada de este domingo, hora a partir de la cual se habilitó el tránsito. “En estos momentos el paso es normal con precaución”, confirmó Invías.

Foto: INVIAS

El puente helicodal es estratégico para la conectividad entre el centro del país y el suroccidente. No obstante a ser una obra singular, que permite resolver un problema de desnivel montañoso, a partir de un trazado curvo y elevado, también es un punto crítico de la seguridad vial.

La recurrencia de accidentes en el lugar y sus alrededores, incluso, llevó al Invías a anunciar medidas de vigilancia, cámaras, detectores de velocidad y refuerzo de la señalización para reducir los siniestros en el sector.

Para el año 2020, la entidad defendió el diseño del puente y señaló que el comportamiento de los conductores era uno de los factores que estaba causando incremento en la accidentalidad.

Se recuerda un grave accidente de bus ocurrido en mayo de 2025, en el que perdieron la vida diez personas, lo que de nuevo encendió las alarmas de los transportadores, quienes pidieron revisar técnicamente el tramo y evaluar alternativas para controlar el riesgo durante el descenso.

El puente Helicoidal de Calarcá, también conocido como parte del Intercambiador de Versalles, fue construido dentro del proyecto Cruce de la Cordillera Central, bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Vías (Invías), entidad que lo describe como un viaducto helicoidal de aproximadamente 300 metros.

Por el corredor, clave para el transporte de carga, pasan a diario 11.000 vehículos y, en temporada alta la cifra puede llegar a los 15.000.