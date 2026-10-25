Abelardo De La Espriella anunció nuevos programas de formación: “Hoy quiero hacer tres anuncios importantes”

Durante su alocución presidencial, Abelardo De La Espriella se refirió a nuevas oportunidades de formación para trabajadores, financiación para emprendedores y acceso a conocimientos en inteligencia artificial y tecnología. El mandatario presentó estas iniciativas como parte de la transformación económica y educativa del país.

El presidente Abelardo De La Espriella habla hoy al país en alocución nacional

Formación para más de 75.000 trabajadores

De La Espriella anunció que el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) pondrá en marcha un programa de formación especializada dirigido a trabajadores de diferentes empresas colombianas.

“Vamos a tener formación especializada para más de 75 mil trabajadores a través del Sena”, afirmó el presidente durante su intervención.

De acuerdo con las cifras presentadas por el mandatario, la iniciativa beneficiará a 75.115 trabajadores de 10.612 empresas en todo el territorio nacional. Para desarrollar el programa, el Gobierno destinará 43.800 millones de pesos.

El propósito, explicó De La Espriella, es “fortalecer las competencias laborales, aumentar la productividad y mejorar la competitividad de nuestras empresas”. También señaló que las empresas seleccionadas podrán comenzar a beneficiarse de los procesos de formación a partir del anuncio.

Recursos para emprendedores de seis departamentos

El segundo anuncio estuvo relacionado con la recuperación económica de las regiones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Según explicó el presidente, el Consejo Directivo del Sena aprobó la viabilidad de una nueva convocatoria del Fondo Emprender por 34.140 millones de pesos.

Los recursos estarán dirigidos a emprendedores de Caldas, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Chocó y Tolima.

“La recuperación de los territorios golpeados por el terremoto del pasado 10 de agosto también pasa por recuperar sus economías, fortalecer sus negocios y generar oportunidades de trabajo”, sostuvo De La Espriella.

El mandatario indicó que el dinero se destinará al fortalecimiento de los negocios y a capital semilla, es decir, recursos para poner en marcha iniciativas empresariales o impulsar su desarrollo.

“Invito a nuestros emprendedores a prepararse para participar en esta convocatoria, construir sus planes de negocio e iniciar ruta emprendedora”, manifestó. Según agregó, los recursos podrían llegar hasta los 75 millones de pesos por iniciativa, dependiendo de los requisitos del programa.

Un millón de becas en inteligencia artificial y tecnología

La tercera medida anunciada por De La Espriella contempla un millón de becas para formar a colombianos en competencias tecnológicas, inteligencia artificial y computación en la nube, mediante una alianza entre el Sena y Google.

El presidente explicó que la iniciativa hace parte de la transformación digital de la formación de esa entidad, proceso que, según indicó, cuenta con el liderazgo del vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo.

José Manuel Restrepo lidera la transformación digital de la formación del Sena, según el presidente. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“Eso no es el futuro, es el presente y lo estamos viviendo ya y hay que hacerlo”, afirmó al referirse a la importancia de preparar a la población para los cambios tecnológicos.

De La Espriella también defendió la necesidad de ampliar el acceso a estas herramientas. “La tecnología no puede ser un privilegio de pocos. Debe convertirse en una oportunidad para millones de colombianos”, expresó.

Al cerrar este segmento de su intervención, el mandatario sostuvo que la reconstrucción del país no consiste únicamente en recuperar lo que se perdió, sino también en generar oportunidades para quienes buscan trabajar, aprender, producir y salir adelante.