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Alocución presidencial del presidente Abelardo De La Espriella: hora confirmada y los hechos que le anteceden

El jefe de Estado se ha pronunciado este fin de semana sobre diferentes temas en torno a la seguridad.

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Redacción Confidenciales
12 de octubre de 2026 a las 10:43 a. m.
Alocución presidencial de Abelardo De La Espriella.
Alocución presidencial de Abelardo De La Espriella. Foto: cortesía

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que este lunes, 12 de octubre, se dirigirá en una alocución presidencial a los colombianos a las 8:00 p.m. para compartir un “importante mensaje a la nación”.

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Desde las redes sociales oficiales del mandatario se confirmó que esta alocución se realizará en la noche y, como está establecido, será transmitida por todos los canales públicos y privados del país. Además, podrá ser visibilizada por los canales digitales del jefe de Estado y la Presidencia.

Los temas no han sido confirmados por el momento; sin embargo, a este mensaje lo anteceden los atentados de este domingo en el peaje de El Bordó, Cauca, y el llamado a un comandante de la Policía de Santa Marta a calificar servicios.

Desde la Presidencia de la República también se han referido en las últimas horas a una publicación del caricaturista Julio César González (“Matador”) dirigida a la primera dama, Ana Lucía Pineda. La postura de rechazo fue respaldada por el país.

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El presidente también se refirió el domingo a los graves señalamientos de Eva Ferrer en SEMANA que involucrarían a la exprimera dama Verónica Alcocer con presuntos delitos usando aviones de la FAC, por lo que no se descarta que el mandatario se refiera a ello.

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