Abelardo De La Espriella ordena cancelar la comisión en Catar de la exjefe de seguridad de Verónica Alcocer, salpicada por Eva Ferrer

El presidente Abelardo De La Espriella le ordenó al general Jesús Alejandro Barrera, director de la Policía Nacional, cancelar la comisión de la capitán Kelly Daniela Lozano, exjefe del esquema de seguridad de Verónica Alcocer, en la Embajada de Colombia en Catar.

Eva Ferrer, en entrevista con Vicky Dávila en SEMANA, aseguró que, junto a Carolina Plata, a quien señaló de ser la supuesta testaferro de la ex primera dama, la capitán Lozano es la persona “que más tiene que saber de todos los movimientos”.

“La tienen ahora en la Embajada de Catar. O sea, la dejan colocada antes de marcharse. Para mí, esas son dos personas que han estado en todo el camino de Verónica estos cuatro años”, agregó la catalana.

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SEMANA conoció que la capitán deberá presentarse de inmediato en Colombia y se analiza la posibilidad de que sea llamada a calificar servicios.

Igualmente, la institución espera que colabore con la justicia en medio de posibles investigaciones en torno a la presunta actuación criminal de la ex primera dama y su círculo cercano.

La capitán Lozano fue enviada por el general William Rincón, exdirector de la Policía Nacional, a la Embajada de Catar a pocos días del fin del gobierno Petro.

Ferrer, en la entrevista con Vicky Dávila, aseguró que la “dejan colocada” y que no solo sería testigo de lo ocurrido, junto a Carolina Plata: “Yo creo que son cómplices de Verónica”.