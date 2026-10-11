El avión de la FAC y los pasajeros del vuelo a Venezuela en el que Verónica Alcocer habría trasladado droga y 2,5 millones de dólares, según Eva Ferrer

En su explosiva entrevista con SEMANA, Eva Ferrer, exconsejera para la Reconciliación, aseguró que, en al menos un viaje a Venezuela, la exprimera dama Verónica Alcocer habría transportado droga en un avión de la Presidencia de la República.

Según contó, por ese traslado, posteriormente, en el vuelo de regreso, Alcocer y el empresario catalán Manel Grau regresaron a Colombia con 2,5 millones de dólares.

De acuerdo con Ferrer, los viajes a Venezuela de Alcocer eran “una cosa muy clandestina” en los que estaban involucrados Grau, su primo Mario Fernández Alcocer y el senador Agmeth Escaf.

“Ahí hay un movimiento de dineros. Lo primero que conozco, y que me hacen saber, es que se van a Venezuela. Digo: ‘Esto se tiene que hacer público’. Hablando luego con Manel, me dice que de ese viaje se traen 2,5 millones de dólares”, dijo.

Se trata del viaje del 31 de enero de 2023, donde Verónica, junto a Grau, visitaron al entonces presidente Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores. La plata en efectivo, según narra la catalana, habría sido utilizada para la campaña de Fernández Alcocer a la Gobernación de Sucre.

Primera dama Verónica Alcocer y el presidente de Venezuela Nicolás Maduro Foto: Presidencia

“Enero de 2023. Manel me explica que traen 2,5 millones (de dólares). Entonces le digo: “¿Pero Gustavo sabe eso?”. Y me dice: “No”. Y digo: “Estáis locos”. Y entonces me dice que ese dinero, entre otras cosas, es para pagar la campaña del primo (de Verónica Alcocer)“, manifestó.

E incluso dijo que “parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá”.

Gran encuentro con mi homóloga de Venezuela @ConCiliaFlores. Países hermanos que encuentran en su diversidad, el propósito común de impulsar a las nuevas generaciones con la música y las artes, como herramientas transformadoras de unión y fraternidad. 🇨🇴🇻🇪 https://t.co/memPwLBYhK — Verónica Alcocer García (@Veronicalcocerg) February 1, 2023

SEMANA tuvo acceso a las bitácoras de vuelo de Verónica Alcocer durante los cuatro años de Gustavo Petro en el poder, y dicho viaje a Venezuela aparece dentro de los registros.

Legacy FAC 1218, el llamado VIP de la Fuerza Aérea, fue el avión que llevó a Verónica Alcocer a Venezuela. Foto: SEMANA

Efectivamente, dentro de los pasajeros, figura Manel Grau Pujadas, quien le informó a Ferrer sobre dicho movimiento de dinero y drogas en la aeronave.

También la acompañaron Jorge Ignacio Zorro, exviceministro de Cultura que habría sido instructor de música en una escuela a la que fueron las hijas de Alcocer, María del Pilar Leyva Durán, Clara Inés Leyva Durán, hermanas del excanciller Álvaro Leyva Durán, y siete integrantes de seguridad.

La aeronave utilizada, según las bitácoras, es el Legacy FAC 1218, uno de los aviones de pasajeros más nuevos de la flota de la Fuerza Aérea Colombiana, que algunos califican como el VIP de esta institución.

Puede transportar hasta 13 pasajeros y tiene distintas comodidades, entre ellas zonas de descanso, con asientos completamente reclinables, y áreas para trabajar.

De acuerdo con Ferrer, hubo más viajes a Venezuela, pero dichos traslados, que habrían sido manejados personalmente por Carolina Plata, presunta testaferro de la exprimera dama, no quedaron en los registros de bitácoras oficiales.