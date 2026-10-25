Presidente detuvo su discurso por “un asunto que los colombianos deben conocer”: “Yo comienzo”

Durante su alocución presidencial, Abelardo De La Espriella interrumpió el desarrollo de sus anuncios señalando que “quiero detenerme en un asunto que los colombianos deben conocer”: los compromisos de las empresas que reciben pagos por garantizar el suministro de electricidad y la necesidad de reducir el consumo de agua, energía y gas.

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El mandatario cuestionó los resultados reportados sobre la generación de energía y anunció que pedirá revisar posibles incumplimientos. También informó que iniciará una campaña nacional de ahorro, en la que aseguró que participará personalmente.

De La Espriella cuestionó el cumplimiento de las empresas de energía

El presidente explicó que los usuarios pagan en sus facturas un mecanismo conocido como “cargo por confiabilidad”. Este sistema remunera a las empresas que se comprometen a tener energía disponible cuando el país la necesita, especialmente en situaciones difíciles para el suministro.

Según las cifras presentadas por De La Espriella, las obligaciones alcanzan los 118 gigavatios hora diarios, mientras que la generación reportada llegó a 83 gigavatios hora diarios, frente a una solicitud de 95 gigavatios hora.

El mandatario agregó que, de los 42 días evaluados, la meta solo se cumplió en uno. También señaló que algunas compañías entregaron menos del 30 % de la energía comprometida.

“A esas empresas quiero decirles algo con absoluta claridad: el que cobra y recibe tiene que cumplir”, afirmó.

El presidente señaló que el cargo por confiabilidad busca respaldar el suministro de energía cuando se necesita. Foto: SEMANA

Ante este panorama, De La Espriella dijo que solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos adelantar las investigaciones correspondientes, comprobar el cumplimiento de las obligaciones y evaluar las medidas que estén dentro de sus competencias.

El presidente anunció una campaña nacional de ahorro

El otro anuncio estuvo dirigido a los hogares, las empresas y las instituciones del país. De La Espriella informó que comenzará una campaña para promover el uso responsable del agua, la energía y el gas, en medio de las dificultades asociadas al fenómeno de El Niño.

“Hoy, anuncio que voy a comenzar personalmente una campaña nacional de ahorro de agua, energía y gas”, manifestó el presidente. Además, aseguró que aplicará las medidas desde la Presidencia y en su vida cotidiana y familiar. “Yo comienzo”, afirmó, antes de explicar por qué considera importante dar ejemplo: “Porque no puedo pedirle a los colombianos un esfuerzo que yo mismo no esté dispuesto a hacer”.

El mandatario indicó que ya dio instrucciones para que las entidades del Gobierno nacional adopten medidas de ahorro e invitó a las familias, los comerciantes y los empresarios a sumarse a la iniciativa.

“No se trata de dejar de vivir bien, se trata de consumir responsablemente, evitar el desperdicio”, explicó De La Espriella.

Finalmente, sostuvo que las acciones individuales pueden contribuir a proteger los recursos durante los próximos meses y llamó a los colombianos a trabajar juntos para afrontar el fenómeno climático.