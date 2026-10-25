Abelardo De La Espriella: “No llegué a la Presidencia para agradarles a los mismos de siempre”

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, dijo esta noche de domingo, 25 de octubre, en medio de una alocución, que él no llegó a la Casa de Nariño “para agradarles a los mismos de siempre”.

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“Yo me debo a ustedes, queridos patriotas. Quiero cerrar con un mensaje para que todos los colombianos tengan algo absolutamente claro. Yo no llegué a la Presidencia de la República para agradarles a los mismos de siempre, a los medios de comunicación, a los grandes grupos de interés ni a los dinosaurios de la política tradicional; llegué a servirle al pueblo colombiano, que es el que me tiene aquí. Mi compromiso es con ustedes, con la gente, con el pueblo que me eligió. Ustedes exigen seguridad, quieren progreso, están cansados de la corrupción, de la pobreza, de la desigualdad y de la indiferencia del Estado, y yo vine a combatir todo eso”, dijo De La Espriella.

De tal modo, el presidente de la República aprovechó para enviarle un mensaje a quienes lo atacan desde la izquierda radical.

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“No me mortifican los ataques de la izquierda radical, ni de mis odiadores, ni de los de siempre que están por todos lados. Todos ellos son los mismos que durante cuatro años guardaron silencio frente al desastre que significó el gobierno de Gustavo Petro y que hoy pretenden cuestionar cada decisión de mi Gobierno, sin importar si beneficia a millones de colombianos. No les interesa reconocer lo que se hace bien, no importa qué haga. Lo que les interesa es sacar réditos políticos del ataque permanente por lo que sea, de manera irracional y vengativa”, dijo el jefe de Estado en alocución presidencial.

En línea con lo anterior, De La Espriella dijo que hay algo “más absurdo”, y es que la “izquierda radical” pretende que él solucione en tres meses “el desastre” que dejó el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

“Pero hay algo todavía más absurdo. Mis detractores pretenden que en apenas tres meses de Gobierno resuelva el desastre que heredé después de cuatro años de desidia, improvisación, falta de planeación, politiquería y gravísimos cuestionamientos de corrupción. ¡Qué cinismo tan grande! Los mismos que guardaron silencio mientras se deterioraba la seguridad, se debilitaban las instituciones, se desordenaban las finanzas públicas, se la robaban y se acumulaban los problemas del país, ahora exigen que todo se resuelva de la noche a la mañana. No se puede pretender que en 90 días, cuando llevo 75, se reconstruya lo que durante cuatro años se deterioró”, aseveró.

No obstante, el presidente De la Espriella dejó claro que ello no significa que esté evadiendo sus responsabilidades como jefe de Estado. Por el contrario, recordó que trabaja 20 horas al día.

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“No estoy buscando excusas ni eludiendo responsabilidades. Por eso trabajo 20 horas al día. Es la única manera de sacar las cosas adelante, porque sé que Colombia no puede esperar, porque conozco la dimensión de los problemas que recibimos y porque cada minuto de mi Gobierno debe estar al servicio de los colombianos. No me detengo en las horas de trabajo, ni las cuento ni escatimo esfuerzos. Mientras millones de compatriotas esperan respuestas, no tengo tiempo para la comodidad, la indiferencia ni el descanso. Ellos, los que atacan, creen que gobernar es disfrutar de los privilegios del poder. No, yo no vine aquí a eso. Yo vine a servir. Yo no llegué a la Presidencia a descansar ni a utilizar el poder por vanidad. Llegué a trabajar, a tomar decisiones, a enfrentar los problemas y a darlo todo por Colombia”, enfatizó el presidente de la República.

“Tampoco me preocupan las críticas de ciertos sectores del periodismo”

Posteriormente, el presidente De La Espriella dejó claro que no le preocupan las críticas desde algunos sectores del periodismo.

El mandatario de Colombia señaló que, al final, son esos sectores del periodismo que se creen “dueños de la verdad” y lo atacaron desde su candidatura.

“Tampoco me preocupan las críticas de ciertos sectores del periodismo que están desatados y de la opinión que se creen dueños de la verdad. Ellos viven divorciados de las necesidades del pueblo y, además, nunca aceptaron que un ciudadano ajeno a sus círculos de poder llegara a la Presidencia de la República, que un hijo de la provincia como yo esté sentado en el solio de Bolívar. Y es que esos que hoy me atacan, siguen profundamente divorciados de la realidad nacional, porque son exactamente los mismos que durante la campaña aseguraban que mi candidatura no tenía sentido, que yo no tenía ninguna posibilidad, que no llegaría a ninguna parte y que jamás sería presidente de Colombia.

Y agregó: “Se equivocaron entonces y hoy vuelven a equivocarse. No entendieron mi candidatura, no comprendieron el sentimiento de millones de colombianos y fueron incapaces de interpretar lo que estaba ocurriendo en las calles, en los barrios, en los pueblos y en las regiones de nuestra patria. Y ahora, con la misma arrogancia con la que despreciaron mi candidatura, pretenden convencer al país de que estoy gobernando mal. Siguen divorciados de la realidad”.