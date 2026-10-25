Abelardo De La Espriella dispuso una reducción presupuestal de más de $267 mil millones en la Casa de Nariño; este dijo el presidente

El presidente Abelardo De La Espriella anunció este domingo que dispuso una reducción presupuestal de más de 267 mil millones de pesos en la Casa de Nariño.

“El ajuste del Estado empieza por la propia Presidencia de la República. Desde el primer día de mi Gobierno asumí un compromiso insoslayable: administrar los recursos públicos con responsabilidad, disciplina y transparencia. Por eso hemos comenzado por nuestra propia casa. En la Presidencia de la República hemos dispuesto una reducción presupuestal de más de $267 mil millones, incluyendo recursos de funcionamiento e inversión”, dijo De La Espriella.

De ese monto, De La Espriella explicó que cerca de $192 mil millones corresponden directamente a la Presidencia de la República.

“También se registran reducciones en la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia para la Reincorporación y la normalización, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas”, agregó.

En tal sentido, el presidente de la República recalcó que el dinero público no le pertenece ni a los funcionarios, ni a los gobernantes, motivo por el cual dijo que este se debe manejar con “claridad y responsabilidad”.

“En materia de personal nuestra planta registra una reducción del 58 % , es decir, de 1.018 cargos, 586 se encuentran provistos en este momento. Y también hemos tomado decisiones sobre la contratación. 32 contratos de prestación de servicio han sido terminados por un valor de 2.200 millones de pesos. Una locura. La austeridad debe comenzar por quines tenemos la responsabilidad de gobernar. Cada peso público debe tener una justificación, un propósito y un resultado verificable, porque los recursos del Estado no son de los funcionarios, ni de los gobernantes. Son de los colombianos y deben administrarse con absoluta claridad y responsabilidad”, concluyó De La Espriella sobre dicha reducción presupuestal.