María Bonita abrirá nueva sede en la Zona T de Bogotá y proyecta ventas por $5.000 millones en su primer año

Bogotá continúa ampliando su oferta de experiencias culinarias y de entretenimiento, con propuestas que buscan responder a un consumidor cada vez más interesado en encontrar, en un mismo lugar, buena cocina, ambientes diferenciados y espacios para compartir. En ese escenario, María Bonita prepara la apertura de una nueva sede en la Zona T, con una renovación integral de su imagen y una propuesta que conecta gastronomía mexicana, música y vida nocturna en la capital.

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Esta nueva sede, con capacidad para 500 personas, hace parte de la estrategia de crecimiento del Grupo La Santa, con más de 15 años de trayectoria en los sectores gastronómico y de entretenimiento. Para su primer año de operación, María Bonita proyecta ventas cercanas a los $5.000 millones en este nuevo establecimiento. La apertura ya ha generado más de 20 empleos directos y más de 50 indirectos durante las etapas de construcción, adecuación y montaje. Adicionalmente, la compañía prevé crear aproximadamente 50 nuevos empleos directos y más de 50 indirectos a medida que se consolide la operación.

Como parte de sus planes de expansión, el Grupo La Santa proyecta un crecimiento anual de entre el 20 % y el 25 % para 2027. Asimismo, contempla la apertura de dos nuevos conceptos gastronómicos: DesCente, una propuesta de café, y Selvaria, un gastrobar de cocina de autor enfocado en productos y sabores colombianos.

La apertura representa una nueva etapa para la marca, que busca consolidar su presencia en Bogotá a través de un concepto contemporáneo inspirado en los sabores, colores, tradiciones y la energía cultural de México. La apuesta no se limita a trasladar una cocina de origen mexicano a un nuevo espacio, sino que propone construir una experiencia en la que la comida, la arquitectura, la iluminación y el sonido formen parte de una misma narrativa.

La nueva sede se localizará en una de las zonas más estratégicas de la capital colombiana, diagonal al Centro Comercial Atlantis, tendrá una estética relajada con una atmósfera nocturna envolvente, en la que la coctelería experiencial y las noches bogotanas abrazarán a locales y extranjeros en un concepto mexicano que lo abarca todo.

Maria Bonita abre nueva sede. Foto: Cortesía

El concepto gastronómico parte de la taquería mexicana tradicional, reinterpretada desde una mirada contemporánea. La carta busca mantener la esencia de preparaciones tradicionales y llevarlas a una experiencia más cercana, con ingredientes colombianos y combinaciones pensadas para compartir en la mesa.

Entre las preparaciones destacadas se encuentran el taco de picaña planchada, la barbacoa de cordero y diferentes picadas. Uno de los platos que mejor representa la identidad culinaria de María Bonita es el taco de ribeye de Angus, una preparación que pone el foco en la calidad de la proteína y en el carácter del producto.

La cocina está liderada por el chef Pedro Escobar y su equipo. Con 25 años de trayectoria en restaurantes importantes del país, Escobar aporta su experiencia a una propuesta que busca equilibrar técnica, sabor y una manera cercana de disfrutar la gastronomía. Actualmente es propietario del restaurante Nueve, y su participación en María Bonita responde a la intención de fortalecer la dimensión culinaria de la marca.

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La selección de ingredientes también refleja una conexión con el entorno regional; aproximadamente el 90 % de los productos utilizados son colombianos. Las proteínas de alta calidad y los productos artesanales ocupan el primer lugar en la preparación.

Un espacio diseñado para vivir la noche

El gastrobar apuesta por una estética sofisticada y envolvente, con mosaicos, enchapes cerámicos, celosías de concreto y una combinación de tonos salmón con elementos metálicos dorados. La intención es que María Bonita tenga una identidad reconocible y que los diferentes momentos para los comensales convivan de manera natural entre la comida y los amigos.

Maria Bonita abre nueva sede. Foto: Cortesía

La terraza también se proyecta como un espacio versátil, con posibilidades de funcionar como café y punto de encuentro en otros momentos del día para nómadas digitales y locales. Esta diversidad de ambientes busca ampliar las ocasiones de visita y ofrecer alternativas para distintos tipos de público.

La nueva sede aspira a convertirse en un punto de encuentro dentro de la oferta gastronómica y nocturna de Bogotá. La propuesta se apoya en una idea sencilla: que la experiencia mexicana pueda disfrutarse a través de la comida, la música, la conversación y una atmósfera que invite a quedarse.

María Bonita abrirá su nueva sede en la Zona T de Bogotá en la carrera 81 #13-14, con un concierto especial del cantante Rafa Pérez, una de las voces del vallenato más aclamadas del momento.