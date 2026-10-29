Halloween ya no es solo para niños: 41 % de colombianos dice que disfrazará a su mascota

El Halloween, la tradicional celebración que proviene de un antiguo festival irlandés y que luego acuñó Estados Unidos, se ha ido posicionando en Colombia, al punto en el que ya no se trata solo de una celebración para los niños.
Poco a poco se fueron sumando los adultos y ahora también las mascotas son protagonistas. Así lo confirma el resultado de la Encuesta Nacional de Halloween 2026 que realiza Fenalco, según la cual, el 41 % de colombianos va a disfrazar al perro o al gato que habita en su hogar y es parte de la familia.
El contenido de la encuesta del gremio de comerciantes fue presentado en el evento Góndola, que se realiza en la actualidad y que reúne los negocios más grandes del retail.
El resultado general del estudio indica que el 74 % de los colombianos festejará esta fecha. De entre quienes celebrarán, el 56 % lo hará en compañía de sus hijos; un 16 % celebrará con amigos, el 14 % con su pareja y el 14 % restante con sus compañeros de trabajo.
Rafael España, director económico de Fenalco, habló de los resultados del estudio, aseguró que hay mucho ánimo, según se evidencia en el hecho de que 3 de cada 4 colombianos piensan celebrar la fecha “de una u otra forma”.
En la jornada, los disfraces siguen siendo uno de los principales elementos de consumo, pero también los dulces las decoraciones y hasta los productos para consumir.
“El 52 % de quienes celebrarán la fecha planean disfrazarse, mientras que el 37 % vestirá únicamente a sus hijos y el 11 % no usará disfraces”, según halló el sondeo realizado por Fenalco.
Los planes en tendencia
De acuerdo con lo hallado en la encuesta, el 28 % de consultados saldrá a pedir dulces con sus hijos, el 26 % visitará centros comerciales y el 18 % asistirá a fiestas de disfraces.
Pero no faltarán también los encuentros en reuniones familiares, discotecas y visitas a restaurantes, actividades que abren oportunidades para diferentes segmentos del comercio y los servicios, según la expectativa del gremio de comerciantes.