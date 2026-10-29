Halloween ya no es solo para niños: 41 % de colombianos dice que disfrazará a su mascota

El Halloween, la tradicional celebración que proviene de un antiguo festival irlandés y que luego acuñó Estados Unidos, se ha ido posicionando en Colombia, al punto en el que ya no se trata solo de una celebración para los niños.

Poco a poco se fueron sumando los adultos y ahora también las mascotas son protagonistas. Así lo confirma el resultado de la Encuesta Nacional de Halloween 2026 que realiza Fenalco, según la cual, el 41 % de colombianos va a disfrazar al perro o al gato que habita en su hogar y es parte de la familia.

El contenido de la encuesta del gremio de comerciantes fue presentado en el evento Góndola, que se realiza en la actualidad y que reúne los negocios más grandes del retail.

El resultado general del estudio indica que el 74 % de los colombianos festejará esta fecha. De entre quienes celebrarán, el 56 % lo hará en compañía de sus hijos; un 16 % celebrará con amigos, el 14 % con su pareja y el 14 % restante con sus compañeros de trabajo.

Rafael España, director económico de Fenalco Foto: Fenalco / Cortesía

Rafael España, director económico de Fenalco, habló de los resultados del estudio, aseguró que hay mucho ánimo, según se evidencia en el hecho de que 3 de cada 4 colombianos piensan celebrar la fecha “de una u otra forma”.

En la jornada, los disfraces siguen siendo uno de los principales elementos de consumo, pero también los dulces las decoraciones y hasta los productos para consumir.

“El 52 % de quienes celebrarán la fecha planean disfrazarse, mientras que el 37 % vestirá únicamente a sus hijos y el 11 % no usará disfraces”, según halló el sondeo realizado por Fenalco.

Dulces en Halloween. Foto: Secretaría de Salud en Bogotá - API

Los planes en tendencia

De acuerdo con lo hallado en la encuesta, el 28 % de consultados saldrá a pedir dulces con sus hijos, el 26 % visitará centros comerciales y el 18 % asistirá a fiestas de disfraces.

Pero no faltarán también los encuentros en reuniones familiares, discotecas y visitas a restaurantes, actividades que abren oportunidades para diferentes segmentos del comercio y los servicios, según la expectativa del gremio de comerciantes.