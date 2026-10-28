Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, afirma que los recursos de la primera línea del metro están asegurados

Un mensaje contundente envió el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, luego del debate que se suscitó alrededor de un anuncio del Gobierno nacional, según el cual, se procedería al traslado de $ 313.000 millones que estaban previstos para la primera línea del metro de Bogotá, en el presupuesto de 2026.

La situación se fue agudizando, pues la posibilidad se empezó a ver como un recorte, en medio de la presentación, por parte del Ministerio de Hacienda, de propuestas de modificaciones al Presupuesto General de la Nación de esta vigencia, con el objetivo de atender necesidades del sector eléctrico y del terremoto.

Este miércoles 28 de octubre, Carlos Fernando Galán afirmó: “Los recursos de la línea 1 del metro de Bogotá están asegurados. La reprogramación de las vigencias futuras que fue acordada con el anterior gobierno, en nada afecta la ejecución de la línea 1 ni de la nueva calle 13, y además permitió la cofinanciación de 269 nuevos buses eléctricos para Bogotá”.

Inicialmente, el ministro de las finanzas públicas, Miguel Gómez Martínez, había sostenido que esos recursos podían trasladarse porque los desembolsos se habían reprogramado durante el gobierno anterior, pero en el fondo, lo que se iba a realizar el aprovechamiento de partidas no ejecutadas.

De hecho Gómez Martínez también trinó alrededor de la situación, y afirmó: “Les recuerdo a todos los de la oposición, que nos señalan de quitarle recursos a Bogotá, que fue Gustavo Petro quien lo hizo, cuando siendo presidente firmó el otrosí al convenio de cofinanciación y movió los desembolsos de la linea 1 del metro para 2025 y 2026. Petro le quitó a la ciudad esos recursos. Y adivinen. NO los ejecutó”.

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