Odinsa defiende los números de Autopistas del Café y pide evaluación de su iniciativa de $7 billones

Odinsa respondió a las críticas que señalaban unas supuestas ganancias desproporcionadas en la concesión Autopistas del Café, al asegurar que los retornos responden estrictamente a la TIR pactada y regulada por la ANI. Además, pidió a las autoridades evaluar a fondo su propuesta de iniciativa privada Conexión Centro, que contempla $7 billones para intervenir 334 kilómetros.

Autopistas del Café: MinTransporte desmiente prórroga y explica qué es lo que está pasando

La controversia surge ante la cercanía del vencimiento de la concesión de este corredor de 256 kilómetros que conecta a Manizales, Pereira y Armenia, adjudicado en 1997. Recientemente, el Ministerio de Transporte, en cabeza de Elsa Noguera, aclaró que no se ha firmado ninguna prórroga de esta concesión.

La ministra explicó que la fecha de terminación, estimada hacia 2027, no es fija ni discrecional, sino que depende de alcanzar una tasa interna de retorno (TIR) del 14,99 % definida en el modelo financiero contractual, el cual debió reajustarse con la inflación real tras un laudo arbitral de 2018.

Los números de Autopistas del Café

La filial del Grupo Argos reportó un cumplimiento del 100 % en sus obligaciones de obras y mantenimiento para la concesión de Autopistas del Café, respaldada por un índice de estado de la vía de 4,6 sobre 5,0, verificado por la ANI y la interventoría.

La filial del Grupo Argos reportó un cumplimiento del 100 % en sus obligaciones de obras y mantenimiento para la concesión de Autopistas del Café. Foto: Odinsa

En su comunicado para la opinión pública, Odinsa destacó la generación de más de 56.000 empleos durante sus casi tres décadas de operación, así como una reinversión de $310.000 millones en excedentes para diseños y obras no contempladas en el alcance inicial, junto con una inversión superior a $30.000 millones en programas sociales y ambientales en Caldas, Risaralda y Quindío.

¿Qué pasa con ‘Conexión Centro’?

La compañía también explicó que la iniciativa Conexión Centro es un proyecto totalmente independiente de Quinta Generación (5G) y no una extensión del contrato actual de Primera Generación (1G).

Esta nueva propuesta plantea una inversión de $7 billones para construir 77 kilómetros de segundas calzadas, 20 intersecciones y 50 kilómetros de ciclorrutas, con la generación de más de 54.000 empleos.

Es importante señalar que en la resolución oficial de la ANI se registran $6,9 billones y 317 kilómetros. Aunque la entidad revocó el rechazo inicial el pasado 6 de octubre para evaluar la factibilidad técnica y financiera, el Gobierno recalcó que este trámite no constituye la aprobación de la iniciativa ni la adjudicación del contrato.