Empresas

Infraestructura y agua: la nueva estrategia de crecimiento de Odinsa

La compañía incursiona en el sector hídrico con nueva plataforma.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
30 de marzo de 2026, 3:07 p. m.
Odinsa proyecta inversiones en nuevos mercados de la región.
Odinsa proyecta inversiones en nuevos mercados de la región. Foto: Foto: Odinsa

La compañía de concesiones Odinsa, filial del Grupo Argos, reportó un balance positivo al cierre de 2025, marcado por crecimiento financiero, avances en sostenibilidad y una estrategia de diversificación hacia nuevos sectores.

Durante su Asamblea de Accionistas, la empresa informó una utilidad neta de $148.152 millones, lo que representa un incremento del 65% frente a 2024. A esto se suma un ebitda de $190.473 millones (68% más) y unos ingresos consolidados de $292.425 millones, con un crecimiento del 46%.

Uno de los hitos más relevantes del año fue la incursión en el sector hídrico con la creación de la plataforma Odinsa Aguas, que inició operaciones con la adquisición de la empresa mexicana TICSA, especializada en tratamiento y reúso de agua.

Aumento en el precio de gas presionará márgenes de empresas de servicios públicos: Fitch

Como parte de esta estrategia, la compañía proyecta inversiones por más de USD 300 millones en mercados como Chile, Perú y Colombia.

Cápsulas

Cooperativa apuesta por digitalización y expansión de su base de usuarios

Cápsulas

Ventas de Colombina superan $3,5 billones en un año de presiones económicas

Cápsulas

El 80 % de los adolescentes colombianos teme por su futuro profesional, según estudio de Ipsos

Cápsulas

Grupo Argos cierra ciclo de Jorge Mario Velásquez con distribución récord a accionistas

Cápsulas

Operador de Starbucks y Domino’s anunció sus proyecciones de crecimiento para 2026

Cápsulas

Fundación Bolívar Davivienda abre convocatoria con becas para pymes en todo el país

Cápsulas

Empresa, con 40 años en el mercado colombiano, ya cuenta con más del 70% de fuerza laboral femenina

Opinión

Los embrollos de Odinsa en dos proyectos de iniciativa privada (IP)

Semana TV

Así será el proyecto que ampliará el Aeropuerto El Dorado de Bogotá

Empresas

Grupo Argos celebra su aniversario número 90 y reafirma su papel en 21 países y territorios del continente americano

En su negocio tradicional, la firma mantuvo resultados positivos en sus plataformas viales y aeroportuarias. Las terminales operadas movilizaron 50 millones de pasajeros y más de 1,2 millones de toneladas de carga, mientras que las concesiones viales registraron un tráfico de 41 millones de vehículos en el año.

En materia ambiental, la compañía destacó la certificación carbono neutral en el 100% de sus concesiones y una reducción del 82% en sus emisiones, como parte de su estrategia de sostenibilidad.

“El 2025 fue un año de consolidación, expansión y materialización de nuestra visión estrategica,”, señaló Mauricio Ossa, presidente de la compañía.

Empresas sólidas patrimonialmente requieren estructuras de liquidez más ágiles

Con un portafolio cercano a $6,3 billones en activos bajo gestión, Odinsa avanza en su estrategia de crecimiento regional, combinando infraestructura, sostenibilidad y diversificación en nuevos negocios.