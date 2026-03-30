Infraestructura y agua: la nueva estrategia de crecimiento de Odinsa

La compañía de concesiones Odinsa, filial del Grupo Argos, reportó un balance positivo al cierre de 2025, marcado por crecimiento financiero, avances en sostenibilidad y una estrategia de diversificación hacia nuevos sectores.

Durante su Asamblea de Accionistas, la empresa informó una utilidad neta de $148.152 millones, lo que representa un incremento del 65% frente a 2024. A esto se suma un ebitda de $190.473 millones (68% más) y unos ingresos consolidados de $292.425 millones, con un crecimiento del 46%.

Uno de los hitos más relevantes del año fue la incursión en el sector hídrico con la creación de la plataforma Odinsa Aguas, que inició operaciones con la adquisición de la empresa mexicana TICSA, especializada en tratamiento y reúso de agua.

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Como parte de esta estrategia, la compañía proyecta inversiones por más de USD 300 millones en mercados como Chile, Perú y Colombia.

En su negocio tradicional, la firma mantuvo resultados positivos en sus plataformas viales y aeroportuarias. Las terminales operadas movilizaron 50 millones de pasajeros y más de 1,2 millones de toneladas de carga, mientras que las concesiones viales registraron un tráfico de 41 millones de vehículos en el año.

En materia ambiental, la compañía destacó la certificación carbono neutral en el 100% de sus concesiones y una reducción del 82% en sus emisiones, como parte de su estrategia de sostenibilidad.

“El 2025 fue un año de consolidación, expansión y materialización de nuestra visión estrategica,”, señaló Mauricio Ossa, presidente de la compañía.

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Con un portafolio cercano a $6,3 billones en activos bajo gestión, Odinsa avanza en su estrategia de crecimiento regional, combinando infraestructura, sostenibilidad y diversificación en nuevos negocios.