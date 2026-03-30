Nación

Exdirectora de la Defensa Civil será investigada por posibles irregularidades en un convenio de infraestructura

Una serie de modificaciones habría ocasionado fallas técnicas y retrasos en lo contratado.

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Redacción Semana
30 de marzo de 2026, 8:43 a. m.
Exdirectora general (e) de la Defensa Civil Colombiana, Viviana Patricia Murcia Mosucha.
Exdirectora general (e) de la Defensa Civil Colombiana, Viviana Patricia Murcia Mosucha. Foto: Defensa Civil

La exdirectora general (e) de la Defensa Civil, Viviana Patricia Murcia Mosucha, será investigada disciplinariamente luego de que la Procuraduría General de la Nación abriera una investigación en su contra por las posibles irregularidades que se presentaron en el desarrollo de un convenio interadministrativo que buscaba fortalecer y mejorar la infraestructura de la entidad.

La Procuraduría Segunda delegada para la Contratación Estatal determinó que dichas “modificaciones en el alcance de las obras asociadas fueron consecuencia de deficiencias en la celebración y ejecución del contrato, lo cual, al parecer, ocasionó dificultades técnicas y retrasos y, como consecuencia, el incumplimiento del objeto contractual para la época de los hechos (2021 y 2022)”.

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La indagación preliminar permitió vincular a la investigación al entonces supervisor del negocio jurídico, Fernando Alarcón Baquero, por presuntamente no adelantar con eficiencia las actuaciones y gestiones orientadas a garantizar el cumplimiento del convenio y las obras que se acordaron.

La Procuraduría ordenó una serie de pruebas documentales para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los hechos en los que resultaron investigados la exdirectora (e) de la Defensa Civil, Viviana Patricia Murcia, y el entonces supervisor del negocio jurídico.

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Miembros de Defensa Civil en el lugar de la emergencia
Imagen de referencia de la Defensa Civil. Foto: Suministrada a SEMANA por Defensa Civil

Murcia Mosucha estuvo al frente de la Defensa Civil, entidad encargada de atender emergencias, desde el 7 de febrero de 2022, unos meses antes de que finalizara el Gobierno del expresidente Iván Duque.

En la cuenta de X de esa entidad, la exdirectora (e) apareció participando en la activación de programas para jóvenes y en la clausura de la misión humanitaria “Promesa Continúa 2022″, en el muelle turístico de Cartagena, donde participó el presidente Gustavo Petro.

Viviana Patricia Murcia estuvo en la oficina Asesora de Planeación de la Defensa Civil y llegó a la dirección como reemplazo del mayor general Miguel Ernesto Pérez, quien estuvo seis años al frente de ese cargo. Durante su despedida, el Ministerio de Defensa publicó un comunicado reconociendo su “labor adelantada en beneficio de nuestros voluntarios, funcionarios, la institución y el país”.

La nueva directora que quedó a cargo de la entidad tras la salida de Pérez, ahora tendrá que enfrentar una investigación disciplinaria en la Procuraduría para que responda por las irregularidades que presuntamente se derivaron del convenio que pretendía mejorar la infraestructura de la Defensa Civil colombiana.