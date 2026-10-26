Este lunes 26 de octubre, el Ministerio de Transporte aclaró que la Agencia Nacional de Infraestructura —ANI— no ha suscrito una prórroga ni un otrosí para extender la concesión Autopistas del Café. Su actuación corresponde al cumplimiento de las condiciones contractuales y del laudo arbitral del 5 de marzo de 2018.

“Lo que cambió fue la estimación de la fecha de terminación. No hemos prorrogado la concesión. Estamos cumpliendo lo pactado y respetando una decisión judicial”, señaló la ministra de Transporte, Elsa Noguera. La fecha efectiva de terminación se determinará conforme al modelo financiero, bajo la verificación de la ANI y la interventoría.

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