Policía de Bogotá extrema medidas para Halloween tras aumento de incidentes por violencia

Bogotá sacará 1.000 policías a las calles tras el aumento de incidentes en Halloween. El operativo cubrirá parques, centros comerciales y vías públicas después de que crecieran las llamadas por riñas y otros problemas de convivencia.

Dulces, maquillaje y licor en Halloween: lo que se debe tener en cuenta para evitar riesgos

Bogotá contará con un amplio despliegue de policías durante la celebración del ‘Día Dulce de la Niñez’, como lo ha denominado la institución, una decisión que llega después de que las llamadas por incidentes en Halloween aumentaran el año pasado y obligaran a reforzar la vigilancia en los puntos más concurridos de la ciudad.

La Policía Metropolitana confirmó que el dispositivo estará activo el próximo sábado 31 de octubre con presencia en parques, centros comerciales, vías públicas y sectores priorizados de las diferentes localidades. El objetivo es prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad, la integridad y los derechos de los menores durante los recorridos para recoger dulces.

Inspección a establecimientos comerciales para la celebración de Halloween el 31 de octubre en Bogotá Foto: Secretaría de Salud Alcaldía de Bogotá / API

El antecedente explica parte del despliegue. Durante Halloween de 2024, la Policía recibió 1.053 llamadas y atendió 699 requerimientos relacionados con la convivencia. Un año después, la cifra aumentó a 1.190 llamadas y 744 reportes estuvieron vinculados con riñas, exceso de ruido y otros comportamientos que alteraron la tranquilidad de la jornada.

Con ese panorama, las autoridades anunciaron controles reforzados en los lugares donde se espera mayor concentración de personas. Además de patrullajes, los uniformados realizarán actividades de prevención, registro, control y acompañamiento a la ciudadanía, con especial atención sobre niños, niñas y adolescentes.

Las rodadas del terror estarán prohibidas en Bogotá. La medida busca evitar caravanas no autorizadas, congestiones vehiculares y situaciones que puedan afectar la seguridad vial durante las celebraciones de Halloween. Foto: El País / Movilidad Bogotá

La estrategia también busca responder rápidamente a los requerimientos ciudadanos y evitar que situaciones de convivencia escalen durante una de las noches con mayor movimiento en la capital.

La Policía reiteró que la prioridad será la protección de los menores, por lo que insistió en varias recomendaciones para las familias. Entre ellas, mantener a los niños siempre acompañados, portar una tarjeta con datos de contacto, cruzar por pasos peatonales y revisar cuidadosamente los dulces antes de consumirlos, evitando productos abiertos, alterados o de origen desconocido.

Niños disfrazados pidiendo dulces y celebrando el Halloween Foto: Getty Images

También pidió evitar riñas, controlar el exceso de ruido y reportar cualquier situación de riesgo a través de la línea 123 o del CAI más cercano.

El operativo forma parte del dispositivo de seguridad diseñado para una noche en la que miles de familias saldrán a las calles de Bogotá. Mientras los uniformados estarán distribuidos en distintos puntos de la ciudad, las autoridades insisten en que la prevención y el cumplimiento de las recomendaciones serán determinantes para reducir los incidentes registrados en celebraciones anteriores.