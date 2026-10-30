Presunto delincuente murió en medio de atraco en Bogotá: se conocen detalles de lo ocurrido

Un caso de justicia por mano propia se registró en horas de la noche del jueves, 29 de octubre, en el barrio La Cabaña, localidad de Engativá. Hasta ese punto de la ciudad llegaron tres delincuentes a bordo de un carro para robar a un grupo de personas que estaban compartiendo en un bar.

Sin embargo, con lo que no contaban los delincuentes es que una de las personas que estaba en el bar, se encontraba armada y, sin dudarlo, desenfundó un arma de fuego y atacó a bala a unos de los presuntos ladrones.

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Tras ser impactado, el presunto ladrón murió en el lugar, más exactamente en la calle 63a, con transversal 70c bis.

Entre tanto, los otros dos delincuentes se dieron a la fuga en el mismo carro que llegaron al punto. De acuerdo con algunos testigos, se trataba de un automotor marca Renault de color gris.

En cuanto al hombre que mató al presunto ladrón, en Noticias Caracol indicaron que este fue detenido y, al parecer, tenía el arma de fuego con salvo conducto.

Presunto ladrón trató de engañar a los policías

En otro caso, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó el pasado martes la captura de un hombre, gracias a unas cámaras de seguridad ubicadas en la localidad de La Candelaria, centro de Bogotá.

De acuerdo con el teniente coronel Frank Montoya, jefe del Centro Automático de Despacho de la Policía Metropolitana de Bogotá, se trata de un hombre de 30 años de edad señalado de los presuntos delitos de hurto, daño en bien ajeno y violación de domicilio.

La Policía indicó que, una vez el sujeto notó la presencia de los uniformados motorizados que se disponían a capturarlo por haber ingresado presuntamente a robar a un establecimiento comercial, este trató de engañarlos escondiéndose en el clóset de un establecimiento comercial.

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Sin embargo, hasta dicho curioso escondite llegaron los policías y procedieron a capturarlo.

“Los hechos se conocieron cuando uniformados que adelantaban labores de patrullaje recibieron una alerta de la central de radio. El reporte fue generado gracias al monitoreo de las cámaras de videovigilancia del C4, que detectaron a un hombre ingresando a un establecimiento comercial por la terraza mediante la modalidad de ‘escalera humana’. Con el apoyo de otras unidades y tras realizar la verificación al interior del establecimiento, los uniformados ubicaron al hombre escondido dentro de un clóset del depósito, donde fue capturado”, reportaron desde la Policía.