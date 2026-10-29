En la noche de este jueves, 29 de octubre de 2026, los usuarios de la estación temporal de TransMilenio Flores quedaron completamente varados, cuando el agua los alcanzó a impresionantes niveles que les obligó a encaramarse en las barandas.

Grave inundación en Soacha: videos evidencian la magnitud de la emergencia en el municipio

Las fuertes lluvias que acompañaron la noche de los habitantes de Chapinero provocaron la inundación en un desnivel de la estación de TransMilenio mencionada.

Publicaciones en redes sociales evidenciaron la magnitud de la emergencia que se presentó esta noche en la capital colombiana. En las imágenes se evidencia cómo la ciudadanía tuvo que ingeniárselas para no quedar en el impresionante charco que no drenaba.

ESTACIÓN DE TRANSMILENIO SE INUNDA EN PLENA HORA PICO 🚨👀 Usuarios nos envían una grave situación que se presenta en la estación flores. Usuarios tienen que caminar en puntillas por los lagos creados por lluvias. ¿Que opinan? https://t.co/ByJPzELPqR — Bogotá 24/7 (@NotiBogota247) October 30, 2026

Según el reporte oficial de TransMilenio, no pasaron más de dos horas para que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá atendiera la emergencia y rápidamente lograra drenar el agua en el interconector.

“Gracias al trabajo articulado entre TransMilenio y la EAAB, a esta hora la entidad atiende la novedad y lleva a cabo los trabajos de drenaje de agua en el interconector de la estación Temporal Flores”, comunicaron a las 9:20 de la noche.

Un camión de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá atendiendo la emergencia. Foto: X/TransMilenio

A través de sus canales oficiales, el servicio de transporte informó que a las 9:45 de la noche, la novedad fue completamente superada, permitiendo el retorno a la normalidad.

Este hecho provocó una congestión vial en el carril exclusivo sobre la av. Caracas. La ciudadanía se lo tomó jocosamente y en redes sociales destacaron comentarios graciosos; sin embargo, esto no quitó la incomodidad de esta situación.

La emergencia no provocó lesiones ni situaciones de afectación, más allá de su impacto en la movilidad y el tiempo de los bogotanos que intentaban regresar a casa.

Con esta, se registra una nueva inundación en la capital que, inéditamente, afectó una estación de TransMilenio. Es la primera vez que sucede en el sistema de transporte masivo de los bogotanos, donde no se había visto involucrada en una situación similar.

Bogotá está viviendo una temporada de climas extremos. Unos sectores reportan calores intensos y otros, hasta inundaciones. Según el Idiger, el agua acompañó a los bogotanos hasta la noche en el sur de la ciudad.