Luego de la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, por parte de las autoridades de Estados Unidos, la política petrolera en Venezuela ha venido en un proceso de ajuste para que jugadores del sector entren o retornen y avance el mercado de crudo, en el país que tiene las mayores reservas globales.

La estadounidense ExxonMobil y Pdvsa firman acuerdo de entendimiento para operación en Venezuela

Bajo la mirada de Washington, Venezuela avanzó en la Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que flexibilizó el esquema que traía el país, permite que empresas privadas y extranjeras participen en actividades como exploración, producción y comercialización de hidrocarburos, se reducen las cargas fiscales –como regalías e impuestos de extracción– y se amplían los Contratos de Participación Productiva (CPP).

Esta situación ha permitido el regreso de petroleras como Chevron, Repsol y Maurel & Prom, entre otras, mientras que se ha reportado el interés de otras firmas internacionales.

Andrés Acosta lidera el proceso que permitió concretar el memorando de entendimiento entre ExxonMobil y PDVSA, firmado el 9 de noviembre. Foto: getty images

Precisamente, en medio de este proceso de transformación, se dio la negociación que acaba de abrir la puerta al regreso de ExxonMobil a Venezuela, después de casi 20 años.

Para Colombia, la nota importante es que detrás de este proceso hay un ejecutivo colombiano: Andrés Acosta Luque.

En 2003, Acosta Luque fue uno de los 25 CEO del Futuro seleccionados por la revista Dinero, junto con la Universidad de los Andes y Korn Ferry, entre más de 300 aspirantes. Tenía entonces 31 años y comenzaba a construir una carrera que lo llevaría a ocupar importantes posiciones directivas internacionales dentro de ExxonMobil.

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Hoy lidera el proceso que permitió concretar el memorando de entendimiento entre ExxonMobil y PDVSA, firmado el 9 de noviembre, y fue quien suscribió el documento en representación de la compañía.

ExxonMobil llega con la intención de explorar oportunidades operativas y hacer inversiones conjuntas en la industria de los hidrocarburos, después de casi dos décadas de haber salido del país.

El acuerdo abre la evaluación de siete áreas petroleras venezolanas y representa un primer paso para el eventual regreso de una de las mayores petroleras del mundo a un país del que salió hace casi dos décadas.

Bajo la mirada del Gobierno de Donald Trump, Venezuela avanzó en la Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lideró la firma del memorando, luego de lo cual aseguró que espera que las inversiones de Exxon “se estén dando en unas condiciones muy favorables también para esta empresa de renombre internacional, en un marco de seguridad jurídica muy importante para garantizar sus inversiones y sus operaciones”.

Acosta ha desarrollado una carrera internacional de más de tres décadas en ExxonMobil, con responsabilidades como Presidente de Colombia y otros cargos de nivel mundial en Estados Unidos, Qatar y Singapur.

Aquel colombiano que hace 23 años fue identificado como uno de los ejecutivos con mayor futuro del país, hoy está vinculado a una de las negociaciones energéticas más importantes del mundo.