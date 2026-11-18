El último reporte de TransUnion mostró un preocupante panorama para los colombianos: un 39% afirma haber sido blanco de un intento de estafa en los últimos tres meses y un 8% llegó a convertirse en víctima de uno.

Crecen las alertas por fraude digital: Colombia identificó más de 200 diplomas falsos en cuatro años

Además, los datos de este informe para el segundo semestre de 2026 señalaron que casi siete de cada diez ciudadanos (68%) manifestó un temor extremo de que su identidad sea robada y utilizada en actividades ilícitas.

Las modalidades de estafa más frecuentes en Colombia

El análisis de TransUnion ubica a las llamadas telefónicas fraudulentas, conocidas como vishing, como el esquema líder, representando el 39% de los casos reportados por los afectados.

A estas les siguen los mensajes de texto engañosos o smishing, que concentran el 34% de los incidentes, y los engaños en comercio electrónico, consistentes en estafas por parte de vendedores externos falsos dentro de plataformas legítimas de compra, con un 22%.

Todas estas técnicas se basan en la ingeniería social y en la manipulación de la confianza a través de vías cotidianas de contacto.

A la par con estas tácticas, las principales amenazas cibernéticas que generan mayor inquietud entre los usuarios son el robo de identidad y el phishing por correo electrónico, ambos mencionados por el 48% de los encuestados.

Asimismo, a un 48% le alarma la posibilidad de que su información personal expuesta termine en la creación de perfiles falsos en redes sociales o en filtraciones masivas de datos.

Entre las preocupaciones también destacan la infección de dispositivos por virus o malware, señalada por el 42%, y el fraude tradicional con tarjetas de crédito o medios de pago, con un 39%.

Uno de los hallazgos más alarmantes del informe revela que el peligro no se limita al contacto inicial, sino al momento del acceso.

De acuerdo con el último reporte de fraude digital de TransUnion, 7 de cada 10 colombianos teme que su identidad se utilice para cometer un delito. Foto: Getty Images

En América Latina, el 78,5% de los intentos sospechosos de fraude digital ocurrió durante el inicio de sesión en las cuentas. Esta cifra contrasta con el promedio global del 53% y evidencia cómo los ciberdelincuentes están comprando o reutilizando credenciales previamente comprometidas e identidades robadas para concretar la toma de control de cuentas y suplantar a clientes legítimos.

Esta escalada del cibercrimen está impulsada por el uso acelerado de la inteligencia artificial generativa, una herramienta que permite a los delincuentes automatizar procesos, crear identidades sintéticas y desplegar mensajes de engaño altamente persuasivos a través de plataformas como WhatsApp, redes sociales, correo electrónico y llamadas de voz.

Miguel Rivera, director senior de Soluciones de Fraude e Identidad para América Latina de TransUnion, explicó que la inteligencia artificial ha transformado por completo la economía del delito al hacer que las modalidades existentes sean más rápidas, económicas, convincentes y masivas.

Según Rivera, el estafador del futuro no necesariamente será una red criminal con miles de integrantes, sino una operación pequeña, automatizada e impulsada por tecnología generativa.