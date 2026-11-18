El último reporte de TransUnion mostró un preocupante panorama para los colombianos: un 39% afirma haber sido blanco de un intento de estafa en los últimos tres meses y un 8% llegó a convertirse en víctima de uno.
Además, los datos de este informe para el segundo semestre de 2026 señalaron que casi siete de cada diez ciudadanos (68%) manifestó un temor extremo de que su identidad sea robada y utilizada en actividades ilícitas.
Las modalidades de estafa más frecuentes en Colombia
El análisis de TransUnion ubica a las llamadas telefónicas fraudulentas, conocidas como vishing, como el esquema líder, representando el 39% de los casos reportados por los afectados.
A estas les siguen los mensajes de texto engañosos o smishing, que concentran el 34% de los incidentes, y los engaños en comercio electrónico, consistentes en estafas por parte de vendedores externos falsos dentro de plataformas legítimas de compra, con un 22%.
Todas estas técnicas se basan en la ingeniería social y en la manipulación de la confianza a través de vías cotidianas de contacto.
A la par con estas tácticas, las principales amenazas cibernéticas que generan mayor inquietud entre los usuarios son el robo de identidad y el phishing por correo electrónico, ambos mencionados por el 48% de los encuestados.
Asimismo, a un 48% le alarma la posibilidad de que su información personal expuesta termine en la creación de perfiles falsos en redes sociales o en filtraciones masivas de datos.
Entre las preocupaciones también destacan la infección de dispositivos por virus o malware, señalada por el 42%, y el fraude tradicional con tarjetas de crédito o medios de pago, con un 39%.
Uno de los hallazgos más alarmantes del informe revela que el peligro no se limita al contacto inicial, sino al momento del acceso.
En América Latina, el 78,5% de los intentos sospechosos de fraude digital ocurrió durante el inicio de sesión en las cuentas. Esta cifra contrasta con el promedio global del 53% y evidencia cómo los ciberdelincuentes están comprando o reutilizando credenciales previamente comprometidas e identidades robadas para concretar la toma de control de cuentas y suplantar a clientes legítimos.
Esta escalada del cibercrimen está impulsada por el uso acelerado de la inteligencia artificial generativa, una herramienta que permite a los delincuentes automatizar procesos, crear identidades sintéticas y desplegar mensajes de engaño altamente persuasivos a través de plataformas como WhatsApp, redes sociales, correo electrónico y llamadas de voz.
Miguel Rivera, director senior de Soluciones de Fraude e Identidad para América Latina de TransUnion, explicó que la inteligencia artificial ha transformado por completo la economía del delito al hacer que las modalidades existentes sean más rápidas, económicas, convincentes y masivas.
Según Rivera, el estafador del futuro no necesariamente será una red criminal con miles de integrantes, sino una operación pequeña, automatizada e impulsada por tecnología generativa.