Crecen las alertas por fraude digital: Colombia identificó más de 200 diplomas falsos en cuatro años

Entre 2022 y 2025 se identificaron más de 200 casos de diplomas falsificados en Colombia, según cifras del Ministerio de Educación. La situación vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de la suplantación de identidad y la falta de garantías para verificar la autenticidad de los documentos y los procesos en el entorno digital.

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La alerta se suma a la advertencia emitida en agosto por el Ministerio de Educación sobre páginas fraudulentas que suplantan a la entidad para ofrecer servicios de validación de títulos universitarios.

El problema no se limita al sector educativo. De acuerdo con la información divulgada, en 2025 la Policía Nacional recibió más de 62.000 denuncias por suplantación de identidad, mientras que Asobancaria reportó más de 1.200 reclamaciones diarias por fraude financiero.

La digitalización ha facilitado el acceso y la gestión de documentos, pero también ha abierto nuevos riesgos para las instituciones que necesitan garantizar la autenticidad de la información. En el ámbito académico, estas vulnerabilidades pueden afectar la confianza en los títulos, los procesos de admisión y los mecanismos de evaluación.

En 2025, la Policía Nacional recibió más de 62.000 denuncias por suplantación de identidad. Foto: Getty Images

Un caso internacional citado en el comunicado fue el de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), que reportó fallas en un examen de admisión remoto supervisado mediante inteligencia artificial. El incidente obligó a cerca de 58.000 estudiantes a repetir la prueba.

Ante este panorama, Luis Villegas, vicepresidente de Protección Contra el Fraude de Cadena, señaló que la tecnología también puede contribuir a prevenir estos delitos.

“La tecnología es sin duda una herramienta muy poderosa, y es esa misma la que nos puede ayudar en el proceso de verificación y prevención de suplantación de identidad”, afirmó.

Villegas agregó que la confianza y la reputación son activos fundamentales para las instituciones, especialmente cuando están en juego procesos educativos. Por ello, destacó la importancia de implementar soluciones tecnológicas que permitan proteger las pruebas y verificar la autenticidad de la información.

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Cadena, empresa con 44 años de experiencia en protección de datos y seguridad documental, hizo un llamado a fortalecer los mecanismos de validación desde el origen de la información.

El desafío para las instituciones educativas consiste en avanzar en la digitalización sin comprometer la seguridad de sus documentos, la transparencia de sus procesos ni la confianza de estudiantes y empleadores.