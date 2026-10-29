Precio del dólar en casas de cambio para el jueves 29 de octubre de 2026

Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.

Salario mínimo 2027: habrá una nueva organización que se sumará a la mesa de concertación

Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

El dólar representa una opción de ahorro para determinados perfiles. Foto: Adobe Stock

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para la compra y la venta de divisas.

Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar hoy en Colombia: cotizaciones en casas de cambio y TRM del 29 de octubre de 2026

Estas son las cotizaciones de referencia de las casas de cambio en las principales ciudades colombianas, con base en el reporte del jueves 29 de octubre de 2026. Los valores pueden variar según el establecimiento, la ubicación y la disponibilidad de divisas.

Precio del dólar en casas de cambio por ciudad

Bogotá 3.150 pesos 3.200 pesos 50 pesos Cali 3.100 pesos 3.250 pesos 150 pesos Cartagena 3.750 pesos 3.980 pesos 230 pesos Cúcuta 3.170 pesos 3.210 pesos 40 pesos Medellín 3.060 pesos 3.160 pesos 100 pesos Pereira 3.730 pesos 3.800 pesos 70 pesos

El diferencial corresponde a la diferencia entre el precio al que las casas de cambio compran dólares y el precio al que los venden.

Según este reporte, Cartagena registra el precio de compra más alto entre las ciudades incluidas, con 3.750 pesos por dólar. Medellín presenta el precio de venta más bajo, con 3.160 pesos.

En cuanto a la diferencia entre compra y venta, Cartagena tiene el diferencial más amplio, de 230 pesos por dólar, mientras que Cúcuta presenta el menor, con 40 pesos.

Estas cifras sirven como orientación para comparar el mercado, pero no garantizan que una persona encuentre exactamente esos precios al momento de realizar una operación.

TRM del dólar en Colombia hoy, 29 de octubre de 2026

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente este jueves 29 de octubre se ubica en 3.162,35 pesos por dólar, de acuerdo con los registros de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Frente al miércoles 28 de octubre, cuando la TRM fue de 3.148,02 pesos, la tasa registra un aumento de 14,33 pesos, equivalente al 0,46 %.

La TRM es un indicador de referencia del mercado cambiario colombiano, calculado a partir de las operaciones de compra y venta de dólares. Su valor no corresponde necesariamente al precio que ofrecen las casas de cambio a sus clientes, ya que este puede variar según el establecimiento y las condiciones de cada operación.

Precio del dólar por casa de cambio en Bogotá

En Bogotá, las tarifas pueden cambiar de un establecimiento a otro, incluso dentro de la misma ciudad. Para comparar las opciones disponibles, es importante distinguir entre el precio de compra —lo que recibe una persona cuando vende sus dólares— y el precio de venta —lo que paga cuando compra dólares—.

Amerikan Cash 3.135 pesos 3.205 pesos 70 pesos Cambios Kapital 3.100 pesos 3.190 pesos 90 pesos Cambios Vancouver 3.100 pesos 3.190 pesos 90 pesos Latin Cambios 3.150 pesos 3.200 pesos 50 pesos Miss Money Cambios 3.140 pesos 3.200 pesos 60 pesos Money Cambios WC 3.100 pesos 3.190 pesos 90 pesos Punto Dollar 3.050 pesos 3.250 pesos 200 pesos Smart Exchange 3.150 pesos 3.210 pesos 60 pesos

Entre los establecimientos incluidos, Latin Cambios registra la menor diferencia entre compra y venta, con 50 pesos por dólar. Por su parte, Punto Dollar presenta la diferencia más amplia, de 200 pesos.