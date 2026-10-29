Economía

Precio del dólar en casas de cambio para el jueves 29 de octubre de 2026

Así le venden y le compran la divisa.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

29 de octubre de 2026 a las 6:34 a. m.
Dólar en casas de cambio.
Dólar en casas de cambio. Foto: Adobe Stock

Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.

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Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

Dolár
El dólar representa una opción de ahorro para determinados perfiles. Foto: Adobe Stock

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para la compra y la venta de divisas.

Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar hoy en Colombia: cotizaciones en casas de cambio y TRM del 29 de octubre de 2026

Estas son las cotizaciones de referencia de las casas de cambio en las principales ciudades colombianas, con base en el reporte del jueves 29 de octubre de 2026. Los valores pueden variar según el establecimiento, la ubicación y la disponibilidad de divisas.

Precio del dólar en casas de cambio por ciudad

Bogotá3.150 pesos3.200 pesos50 pesos
Cali3.100 pesos3.250 pesos150 pesos
Cartagena3.750 pesos3.980 pesos230 pesos
Cúcuta3.170 pesos3.210 pesos40 pesos
Medellín3.060 pesos3.160 pesos100 pesos
Pereira3.730 pesos3.800 pesos70 pesos

El diferencial corresponde a la diferencia entre el precio al que las casas de cambio compran dólares y el precio al que los venden.

Según este reporte, Cartagena registra el precio de compra más alto entre las ciudades incluidas, con 3.750 pesos por dólar. Medellín presenta el precio de venta más bajo, con 3.160 pesos.

En cuanto a la diferencia entre compra y venta, Cartagena tiene el diferencial más amplio, de 230 pesos por dólar, mientras que Cúcuta presenta el menor, con 40 pesos.

Estas cifras sirven como orientación para comparar el mercado, pero no garantizan que una persona encuentre exactamente esos precios al momento de realizar una operación.

TRM del dólar en Colombia hoy, 29 de octubre de 2026

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente este jueves 29 de octubre se ubica en 3.162,35 pesos por dólar, de acuerdo con los registros de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Frente al miércoles 28 de octubre, cuando la TRM fue de 3.148,02 pesos, la tasa registra un aumento de 14,33 pesos, equivalente al 0,46 %.

La TRM es un indicador de referencia del mercado cambiario colombiano, calculado a partir de las operaciones de compra y venta de dólares. Su valor no corresponde necesariamente al precio que ofrecen las casas de cambio a sus clientes, ya que este puede variar según el establecimiento y las condiciones de cada operación.

Precio del dólar por casa de cambio en Bogotá

En Bogotá, las tarifas pueden cambiar de un establecimiento a otro, incluso dentro de la misma ciudad. Para comparar las opciones disponibles, es importante distinguir entre el precio de compra —lo que recibe una persona cuando vende sus dólares— y el precio de venta —lo que paga cuando compra dólares—.

Amerikan Cash3.135 pesos3.205 pesos70 pesos
Cambios Kapital3.100 pesos3.190 pesos90 pesos
Cambios Vancouver3.100 pesos3.190 pesos90 pesos
Latin Cambios3.150 pesos3.200 pesos50 pesos
Miss Money Cambios3.140 pesos3.200 pesos60 pesos
Money Cambios WC3.100 pesos3.190 pesos90 pesos
Punto Dollar3.050 pesos3.250 pesos200 pesos
Smart Exchange3.150 pesos3.210 pesos60 pesos

Entre los establecimientos incluidos, Latin Cambios registra la menor diferencia entre compra y venta, con 50 pesos por dólar. Por su parte, Punto Dollar presenta la diferencia más amplia, de 200 pesos.