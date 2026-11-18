La Cámara de Comercio Colombo Americana – AmCham Colombia, que fue presidida por María Claudia Lacouture desde 2017, tendrá que empezar a buscar un reemplazo.

La directiva gremial presentó su renuncia al cargo ante la junta directiva, que finalmente le aceptó la dimisión.

La salida de Lacouture se hará efectiva a partir del 18 de diciembre, según confirmó AmCham.

El equipo directivo del gremio destacó la capacidad de la líder para manejar la relación bilateral con Estados Unidos.

La Cámara es una institución sólida de 71 años de existencia, que abre oportunidades, alienta la iniciativa empresarial y contribuye a estrechar la relación entre Colombia y Estados Unidos.

María Claudia Lacouture, en foro sobre Paz Electoral. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

¿Para dónde se va?

Según confirmó AmCham, una vez concluya el periodo acordado para su salida, Lacouture iniciará una nueva etapa en su vida laboral y de liderazgo. Así, a partir de enero de 2027 liderará desde Panamá, la agenda de turismo de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, con alcance iberoamericano.

Por ese motivo, en línea con el respaldo que la junta de AmCham siempre le manifestó a Lacouture, celebraron el nuevo reto que asumirá la mujer.

Ello, destacaron, estaría acorde con su trayectoria en comercio, inversión y turismo, desde el cual seguirá trabajando por el desarrollo de la región y de Colombia.

El comercio exterior ha hecho parte clave de la trayectoria profesional de María Claudia Lacouture Foto: Jorge Orozco

Trayectoria de Lacouture

María Claudia Lacouture es considerada como una de las voces más autorizadas y visibles en el empresariado colombiano.

En su trayectoria laboral hay de todo un poco, tanto en lo público como en lo privado, pero siempre, dentro del ámbito de su liderazgo.

Se le reconoce su capacidad de interlocutora en la relación del Gobierno con el sector privado, lo que en la actualidad es un plus, ya que los gremios requieren esa cercanía para conversar y construir país.

Lacouture ha liderado en Colombia temas de exportación, política comercial y representatividad gremial.

Formada en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con una maestría en Economía y Marketing de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos.

En el comercio exterior nada como pez en el agua

Parte de su experiencia profesional ha transcurrido en el ámbito del comercio exterior. En 1996 ingresó a ProColombia, cuando esa entidad se conocía como Proexport. Su paso por allí fue definitivo tanto para Lacouture como para el país. Pasó por áreas de inteligencia de mercados, promoción turística y estrategia de imagen de Colombia, lo que le permitió formar un perfil versátil y a la vez consolidado en un importante segmento de la economía: el comercio exterior.

Empezó a entrar y acercarse a Estados Unidos, lo que afianzó entre 2004 y 2007, como gerente de Turismo de Proexport en ese país; posteriormente ocupó la vicepresidencia de Imagen País y participó en la estrategia de promoción internacional Colombia es Pasión.

En los cargos ocupados ha sido promotora de las exportaciones no mineroenergéticas, la inversión extranjera y el turismo internacional.

Fue ministra de Comercio en 2016, cuando Colombia acababa de firmar el acuerdo de paz con las Farc y el Gobierno buscaba impulsar la inversión, diversificar las exportaciones y fortalecer la competitividad empresarial.

Antes de iniciar un nuevo capítulo, ahora en la CAF, lideró durante 9 años a AmCham.