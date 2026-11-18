Múltiples bondades fueron las que expuso el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, alrededor de la Ley de Rescate Económico, durante una sustentación que hizo en las comisiones económicas del Congreso de la República, donde se ha consolidado una resistencia a la aplicación de aumentos del IVA a productos de la canasta familiar.

En línea con lo que ya había manifestado el presidente Abelardo De La Espriella, no se modificará el IVA a la canasta básica, a los agroinsumos y a los seguros de salud.

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