Hoy, 17 de noviembre, se llevó a cabo la primera reunión entre las comisiones económicas del Congreso y el Ministerio de Hacienda para discutir el proyecto de Ley de Rescate Económico, radicado por el Ejecutivo el pasado 29 de octubre.

Así quedaron definidos los 31 congresistas que estudiarán la Ley de Rescate Económico: estos son los coordinadores y ponentes

Tras este primer encuentro entre los representantes del Ministerio de Hacienda, sus equipos técnicos y los coordinadores y ponentes, el senador del Centro Democrático, Carlos Meisel, señaló que se prevé realizar la votación de primer debate durante la primera semana de diciembre.

“Se espera lograr el primer debate en las comisiones económicas conjuntas el 1 o el 2 de diciembre”, dijo el senador Meisel.

Para avanzar en esa meta, a lo largo de esta semana se sostendrán mesas de trabajo continuas con el fin de escuchar a las distintas bancadas y construir el borrador de ponencia que se revisará la próxima semana.

El trámite avanza a marcha forzada para lograr la aprobación del proyecto antes de que concluyan las sesiones ordinarias del Congreso de la República, el próximo 16 de diciembre.

Cabe señalar que, al contar con mensaje de urgencia del Ejecutivo, el Congreso autorizó que la iniciativa sea deliberada de manera conjunta por las cuatro comisiones económicas, cuyo estudio estará a cargo de un equipo integrado por 4 coordinadores y 28 ponentes de diferentes colectividades políticas.

Entre las definiciones principales de la jornada destaca la ratificación del compromiso del presidente Abelardo de la Espriella de no aplicar IVA a los productos de la canasta familiar ni al sector agropecuario.

Al respecto, la cartera de Hacienda indicó que, tras el retiro de este gravamen contemplado en el texto inicial, se evalúan fuentes de ingresos sustitutas para compensar el recaudo previsto.

La Ley de Rescate Económico busca lograr un ajuste fiscal de aproximadamente el 2,2% del PIB, lo que representa entre $47 y $50 billones de pesos para 2027.