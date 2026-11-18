El mejoramiento de 5,4 kilómetros de la vía que conecta a Campo Alegre, en la Ruta 25 a la altura de Caucasia, con el municipio de Nechí, Antioquia, comenzó este 19 de octubre con la instalación de la primera piedra. El proyecto, que se ejecutará mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, beneficiará a cerca de 28.000 personas.

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La intervención busca fortalecer la conectividad del Bajo Cauca, mejorar las condiciones de movilidad y facilitar el transporte de pasajeros y productos. De acuerdo con las empresas participantes, las obras también permitirán conectar a las comunidades con oportunidades de educación, salud y empleo, además de facilitar el acceso de los productores locales a nuevos mercados.

El proyecto es resultado de una alianza entre siete compañías: Contegral, Alimentos Finca, Mineros Aluvial, Empresas Públicas de Medellín (EPM), Inversiones Pinamar, Grupo Argos y Logitrans, que aportan recursos a través de este mecanismo de inversión.

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La iniciativa se suma a otros proyectos impulsados por el sector privado mediante Obras por Impuestos. El Grupo Empresarial Argos ha movilizado cerca de $800.000 millones en casi 50 proyectos de infraestructura vial, educativa y de saneamiento de agua, con los que ha beneficiado a más de 600.000 personas en comunidades rurales del país.

Por su parte, EPM reporta aportes superiores a $126.000 millones en cerca de 23 iniciativas de este mecanismo, que han llegado a más de 292.000 personas.