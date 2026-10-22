Gerente de EPM califica como “el peor negocio” la compra de Afinia y advierte por su impacto financiero

El gerente general de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y líder del Grupo EPM, John Maya Salazar, calificó la adquisición de Afinia como “el peor negocio” hecho por la compañía en su historia. Según explicó, las transferencias de recursos a la filial han afectado las finanzas del grupo empresarial y se suman a las dificultades del mercado energético.

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“El peor negocio que ha hecho EPM en su vida es la adquisición de Afinia”, afirmó Maya, quien señaló que durante el último año la compañía ha tenido que realizar transferencias por $1,5 billones para sostener la operación de la empresa.

El directivo también mencionó los efectos del fenómeno de El Niño, que, según dijo, ha generado desbalances entre la generación de energía y los contratos de suministro. Esto, explicó, ha elevado la presión financiera por los altos precios de la energía en bolsa frente a los valores pactados en contratos de largo plazo.

Maya afirmó que EPM ha realizado transferencias a Afinia por un valor de $1,5 billones durante el último año. Foto: Foto: X @Soyquintopoder

A estos factores se suma, de acuerdo con Maya, la situación relacionada con presuntos hechos de corrupción durante la administración anterior de Afinia, que son objeto de investigación de la Fiscalía. El gerente sostuvo que EPM ha asumido parte de las consecuencias financieras de estos hechos. “Desde EPM, hemos pagado los platos rotos”, aseguró.

Maya advirtió que mantener a Afinia en operación también tiene implicaciones para el sistema eléctrico nacional. Según explicó, una eventual dificultad de pago de Afinia y Air-e, empresa que atiende parte de la región Caribe, podría generar un problema financiero y energético, dada la participación de la costa atlántica en la demanda nacional.

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Ante este panorama, EPM busca alternativas con proveedores y otros actores de la cadena para mejorar los resultados financieros y aliviar la presión sobre sus recursos. El gerente indicó que se encuentra adelantando conversaciones con parlamentarios, gobernadores y otros participantes del sector para encontrar una solución estructural. “Una solución de fondo, no pañitos de agua tibia”, manifestó.

El directivo también afirmó que durante el gobierno anterior se planteó una posible intervención de Afinia y, por extensión, de EPM, pero aseguró que esta finalmente se evitó. Además, anunció una rueda de prensa en Medellín para entregar más detalles sobre la situación y las alternativas que se están evaluando.