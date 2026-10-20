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Vinted, plataforma de venta de segunda mano, tomó medidas para prohibir la reventa de artículos robados durante protestas en Francia

La plataforma afirmó que aplica una política de “tolerancia cero” frente a estos actos.

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Evelyn Acevedo Rueda

20 de octubre de 2026 a las 6:11 p. m.
La plataforma de compra y venta de segunda mano estaría siendo utilizada para la reventa de artículos robados durante las protestas en Francia.
La plataforma de compra y venta de segunda mano estaría siendo utilizada para la reventa de artículos robados durante las protestas en Francia. Foto: Getty Images

Vinted, la plataforma de compraventa de ropa y accesorios de segunda mano, retiró los anuncios de productos robados durante los recientes disturbios en Francia e intensificó los controles sobre las publicaciones sospechosas.

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Esta medida responde a los saqueos que afectaron a miles de comercios en el país, en un contexto donde el Gobierno francés exige a los mercados digitales detener la reventa de bienes ilícitos.

En declaraciones recogidas por AFP, Vinted afirmó que aplica una política de “tolerancia cero” frente a estos actos. La compañía explicó que sus equipos actuaron de inmediato para identificar y eliminar las publicaciones vinculadas a los robos, reforzando la vigilancia de contenidos y advirtiendo con la suspensión permanente de las cuentas infractoras.

Asimismo, la plataforma confirmó que trabaja en conjunto con las fuerzas del orden para detectar patrones de conducta maliciosa y colaborar en el procesamiento judicial de los responsables.

La situación fue denunciada públicamente en la red social X por Anne Le Hénanff, ministra delegada de Transición Digital de Francia, quien advirtió que estos comportamientos no quedarán impunes.

Ante esta alerta, el Gobierno convocó a una reunión con representantes de las principales plataformas, entre las que se encuentran Vinted, eBay, Amazon, Leboncoin, Meta y TikTok, junto a funcionarios de los ministerios del Interior y de Justicia.

Según detalló el ministro de Pequeñas Empresas, Serge Papin, las empresas asumieron cuatro compromisos clave: cooperación judicial, refuerzo de moderación, sensibilización respecto a las sanciones legales por la compraventa de bienes ilícitos y rendición de cuentas de sus acciones de moderación.