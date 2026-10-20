Vinted, plataforma de venta de segunda mano, tomó medidas para prohibir la reventa de artículos robados durante protestas en Francia

Vinted, la plataforma de compraventa de ropa y accesorios de segunda mano, retiró los anuncios de productos robados durante los recientes disturbios en Francia e intensificó los controles sobre las publicaciones sospechosas.
Esta medida responde a los saqueos que afectaron a miles de comercios en el país, en un contexto donde el Gobierno francés exige a los mercados digitales detener la reventa de bienes ilícitos.
En declaraciones recogidas por AFP, Vinted afirmó que aplica una política de “tolerancia cero” frente a estos actos. La compañía explicó que sus equipos actuaron de inmediato para identificar y eliminar las publicaciones vinculadas a los robos, reforzando la vigilancia de contenidos y advirtiendo con la suspensión permanente de las cuentas infractoras.
Asimismo, la plataforma confirmó que trabaja en conjunto con las fuerzas del orden para detectar patrones de conducta maliciosa y colaborar en el procesamiento judicial de los responsables.
La situación fue denunciada públicamente en la red social X por Anne Le Hénanff, ministra delegada de Transición Digital de Francia, quien advirtió que estos comportamientos no quedarán impunes.
Des articles volés ce week-end sont proposés à la vente sur certaines plateformes.— Anne Le Hénanff (@ALehenanff) October 19, 2026
De tels comportements ne resteront pas impunis. Nous ne laisserons pas passer.
Avec @SergePapin_rf, nous réunissons dès aujourd’hui les plateformes en question, en présence de représentants des…
Ante esta alerta, el Gobierno convocó a una reunión con representantes de las principales plataformas, entre las que se encuentran Vinted, eBay, Amazon, Leboncoin, Meta y TikTok, junto a funcionarios de los ministerios del Interior y de Justicia.
Según detalló el ministro de Pequeñas Empresas, Serge Papin, las empresas asumieron cuatro compromisos clave: cooperación judicial, refuerzo de moderación, sensibilización respecto a las sanciones legales por la compraventa de bienes ilícitos y rendición de cuentas de sus acciones de moderación.
Hier, avec @ALeHenanff, nous avons obtenu des plateformes qu’elles repèrent et retirent les annonces de produits volés lors des pillages du week-end dernier.— Serge Papin (@SergePapin_rf) October 20, 2026
Concrètement, elles se sont engagées à :
1️⃣ Coopérer avec les autorités pour identifier les receleurs et transmettre… pic.twitter.com/l9jf6VDvjT