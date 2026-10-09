La Fiscalía le pone el acelerador a una investigación sobre Afinia; estas son las razones

La Fiscalía le puso el acelerador a la denuncia por la supuesta venta de la gerencia de Afinia por 8 millones de dólares durante la administración de Daniel Quintero, cuyo testigo estrella fue presentado por Abelardo De La Espriella. SEMANA conoció que el caso fue trasladado a Bogotá y ya se rastrean las primeras pruebas. Entre tantas cosas, el ente de investigación tiene en su poder el registro de los ingresos de los clubes donde se habría hecho la negociación entre los presuntos aliados de Quintero.

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La hipótesis es que el entonces alcalde le habría vendido ese cargo al excongresista William Ortega, quien habría hecho lobby con varios empresarios y políticos del Caribe colombiano para materializar el aparente negocio. De La Espriella, en su momento, le expuso a la Justicia el testimonio de uno de los hombres que presenció el aparente entramado.