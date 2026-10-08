Testimonio de ladrón de carros revela su clave para operar: “No buscamos... uno ya sabe”

La Policía Nacional reveló el testimonio de un confeso ladrón de autos capturado en Bogotá que reveló algunas de sus claves para operar y cuáles son los dispositivos que le dificultan su delito.

¿Está protegido el vehículo? Cuatro claves que todo conductor debería conocer para no ser víctima de robo

“Nosotros no buscamos los conductores más difíciles, buscamos los conductores más descuidados”, dijo el confeso delincuente, quien apuntó a la responsabilidad de los ciudadanos y reforzó la teoría de que ellos están prestos a la oportunidad.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, informó esta semana que Bogotá ha logrado disminuir en un 9 % los robos de carros en la ciudad y en un 6 % el hurto de motocicletas este año; sin embargo, solamente en el primer semestre, la Policía Metropolitana reportó 1.438 delitos de esta naturaleza.

La Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad difundieron el relato de este confeso delincuente. Foto: Getty Images

El revelador testimonio del delincuente tuvo varios puntos clave que demuestran su modus operandi. En su relato hubo varias frases que llamaron la atención.

“Yo me demoro máximo un minuto”

El hombre reveló que su rutina consiste en salir y recorrer las calles, sin especificar si tienen lugares predilectos. Posteriormente, sorprendió al detallar el poco tiempo que puede tardarse hurtando un solo vehículo.

“Ya tú sales y empiezas a hacer lo que llamamos la ‘ruta’. Tú empiezas a andar por toda la ciudad. Yo me demoro de 10 a 15 segundos; máximo un minuto puede ser”, confesó.

Las herramientas que utilizan

En el relato del capturado, se revela que estos delincuentes cuentan con varias herramientas; sin embargo, precisó en los controles, explicando que no es solo uno ‘universal’.

“Nosotros tenemos varias herramientas para abrir los carros también. El control objetivo: hay varios controles. Hay uno que es el que clona la alarma y solo abre la puerta, te abre el carro, no es más”, reveló.

En video: el “control universal” que estarían usando los ladrones para robar carros en Bogotá

El hombre detalla que estos se mandan a traer de otras naciones, aunque también hay gente conocida en el territorio nacional que los tiene y los vende.

¿Dónde se les facilita más robar los carros?

“A mí me salen mucho más las bahías. Porque es más fácil, porque ya el carro está parqueado, distinto a que tú te lo encuentres en la calle y esté al riesgo de ver si el dueño está cerca”, dijo.

En este punto, el delincuente precisó el descuido de los ciudadanos, revelando que se ha llegado a encontrar algunos autos con las llaves pegadas al switch, las puertas abiertas, ventanas abajo, etc.