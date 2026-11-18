La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) detectó una posible irregularidad en la venta de un inmueble público en Cartagena que representaría una afectación patrimonial superior a los $3.500 millones, por lo que puso en conocimiento de la Fiscalía estos hechos para que sean investigados oportunamente.

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Se trata de la venta de una propiedad ubicada en la calle de Baloco, en Cartagena, la cual fue comercializada por $8.340 millones. Esta cifra coincide prácticamente con su avalúo comercial de junio de 2025, que estimó el precio del predio en $8.336 millones.

Sin embargo, Supernotariado cuestionó la forma en que se calculó dicho avalúo. “Los inmuebles utilizados como referencia no tendrían características similares ni estarían en sectores comparables. Además, el único referente ubicado en el barrio San Diego habría sido excluido sin una explicación suficiente”, señaló la entidad en su comunicado oficial.

De igual manera, la Superintendencia pidió esclarecer una diferencia en las áreas tomadas como referencia, situación que causaría una afectación patrimonial de aproximadamente $3.577 millones.

Según explicó la entidad, para establecer el precio se utilizaron unas dimensiones distintas a las consignadas en la promesa de compraventa y la escritura con las que finalmente se transfirió el bien: mientras el avalúo especifica 470 metros cuadrados de terreno y 851 metros cuadrados de construcción, la transferencia se realizó sobre un área aproximada de 1.311 metros cuadrados.

Las presuntas irregularidades representarían una posible afectación patrimonial superior a los $3.500 millones. Foto: Supernotariado - Composición SEMANA

“De acuerdo con el cálculo presentado por la Superintendencia, si los 1.311 metros cuadrados correspondieran al área del terreno, el valor estimado del inmueble podría acercarse a los $11.917 millones. Frente a los $8.340 millones pagados, la diferencia representaría una posible afectación patrimonial de aproximadamente $3.577 millones”, detalló la entidad.

Por otro lado, también se cuestiona que la compra del inmueble se concretó en una puja de cerca de 41 horas, durante la cual solo se recibió una oferta: la de AMERICAN LIGHTING S. A. S., por exactamente el mismo precio publicado para la propiedad.

Al respecto, llama la atención que la SNR incorporó el predio al sistema de Central de Inversiones S. A. (CISA), donde se adelantan las comercializaciones de este tipo de bienes, el 2 de septiembre de 2025.

Posteriormente, la publicación se realizó el 8 de septiembre y la puja estuvo abierta entre el 9 y el 10 del mismo mes.

En ese lapso de 41 horas solo se presentó dicha oferta única, proveniente de una sociedad cuyo certificado de existencia y representación legal fue expedido el 3 de septiembre, cinco días antes de que el inmueble fuera publicado.

“Corresponderá a las autoridades establecer si las diferencias identificadas obedecen a errores técnicos o si existen actuaciones que puedan comprometer responsabilidades”, señaló el comunicado de la Supernotariado.