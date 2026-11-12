Tras una ‘revisión a fondo’ de la contratación de la Superintendencia de Notariado y Registro por parte de la nueva administración a cargo de Joaquín José Méndez Llach, se revocaron seis procesos contractuales por $110.000 millones para revisar su estructuración y se terminaron anticipadamente 72 contratos por baja ejecución.

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Los seis procesos contractuales revocados, por un valor de $110.000 millones, estaban relacionados con la vigilancia, gestión de archivo, licencias y seguros.

“La administración determinó que estos procesos requerían una revisión de sus condiciones y de su planeación antes de avanzar nuevamente”, detalló el comunicado de la Supernotariado.

En el ejercicio de revisión de la nueva administración también se identificaron 72 contratos con ‘baja ejecución’ y 7 de ellos con ejecución nula, por lo que se decidió darlos por terminados antes de la fecha estipulada dentro del acuerdo contractual.

Estos tenían honorarios mensuales que ascendían a los $12 millones e incluso en uno de ellos figuraba una persona que no residía en Colombia para ejecutar estas funciones.

“La nueva administración reafirma así su compromiso con la transparencia, la vigilancia y el manejo responsable de los recursos públicos”, señaló el comunicado oficial de la Supernotariado.