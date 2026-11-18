Un programa que combina transición energética, formación empresarial e inclusión financiera busca beneficiar a 250 negocios de comida al paso en Colombia entre 2026 y 2029. Se trata de Emprende el Cambio, una iniciativa de Colgas que acompañará a emprendedores que utilizan carbón o leña como principal fuente de cocción.

De los cilindros a la energía solar: la transformación de Colgas

El proyecto tendrá presencia en siete ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Bucaramanga, Ibagué y Neiva. La población objetivo son personas mayores de edad que preparan o comercializan alimentos para consumo inmediato y que actualmente no utilizan gas licuado en sus actividades.

Los emprendedores seleccionados podrán acceder a carritos de comida compatibles con gas licuado, kits de conexión y elementos de protección. La iniciativa también contempla mecanismos de microcrédito en especie y financiación en condiciones preferenciales, con el propósito de facilitar su ingreso al sistema financiero y contribuir a la construcción de historial crediticio.

Cartagena se prepara para garantizar el abastecimiento de GLP en Colombia

A esto se suman capacitaciones en manipulación de alimentos, uso seguro del combustible, herramientas digitales, liderazgo y buenas prácticas operativas, así como seguimiento a los resultados económicos, sociales y ambientales de los negocios.

Emprende el Cambio es organizado por Colgas y cofinanciado por DEG Impulse, con recursos públicos del BMZ. La apuesta busca vincular la descarbonización de pequeños negocios con oportunidades de fortalecimiento productivo.