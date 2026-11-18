Mañana, 19 de noviembre de 2026, Anthropic, la compañía creadora del modelo de inteligencia artificial Claude, saldrá a cotizar en la bolsa de Estados Unidos y podría recaudar cerca de US$100.000 millones en su debut. Esta cifra superaría la marca histórica impuesta en junio por SpaceX, la firma de Elon Musk, que captó US$86.000 millones.

Esto le costaría volverse accionista de SpaceX; la empresa saldrá a bolsa para reunir 75.000 millones de dólares

La demanda de títulos ha desbordado las previsiones de los analistas: de acuerdo con información de CNBC citada por la agencia AFP, las solicitudes de los inversores alcanzaron casi ocho veces la cantidad de acciones disponibles, superando el interés registrado en su momento por SpaceX.

Ante esta elevada sobreoferta, el precio de la oferta pública inicial (OPI) podría situarse cerca de los US$80 por acción, por encima del rango inicial previsto de entre US$70 y US$78.

Con esta colocación, la valoración total de Anthropic se ubicaría en torno a los US$1,5 billones, superando el valor de mercado combinado de gigantes como Coca-Cola, IBM, Starbucks, Delta Air Lines y General Motors.

La compañía creadora del modelo de inteligencia artificial Claude, saldrá a cotizar en la bolsa de Estados Unidos y podría recaudar cerca de US$100.000 millones en su debut. Foto: NurPhoto via Getty Images

Además, el estreno bursátil impulsará la fortuna de sus empleados. Según estimaciones de la firma SaaStr citadas por AFP, la operación convertirá en millonarios a la mayoría de sus 5.300 trabajadores, cuyas acciones en conjunto superarían un valor de US$200.000 millones.

Sin embargo, el histórico debut se produce en un entorno financiero complejo. En el plano operativo, la compañía facturó US$33.240 millones en los primeros nueve meses de 2026, pero reportó una pérdida neta contable de US$104.000 millones, mientras que su pérdida operativa real fue de US$1.260 millones.

A este escenario se suman las turbulencias del mercado tecnológico. El índice Nasdaq acumula una caída cercana al 12% desde comienzos de octubre, castigado por las dudas sobre el retorno de la inversión en IA y por las recientes trabas regulatorias a la construcción de centros de datos en EE. UU.

El nerviosismo del sector se intensificó tras la sorpresiva renuncia de Jensen Huang, CEO de Nvidia, firma que había invertido alrededor de US$10.000 millones en Anthropic a principios de año.

A pesar de estos vientos en contra, la firma avanza con su colocación. En su propio folleto de salida a bolsa, Anthropic no ha dudado en transparentar los riesgos inherentes a su tecnología, advirtiendo explícitamente sobre el riesgo de uso malicioso de sus sistemas, la aparición de comportamientos imprevistos o peligrosos y la latente pérdida de control en el desarrollo de la inteligencia artificial.

*Con información de AFP.