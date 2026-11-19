El reconocido medio de comunicación y canal de televisión público, Canal Trece, anunció un recorte del 47,29 % de su presupuesto anual, una reducción de sus contratos por prestación de servicios y un aumento del 2 % en los honorarios de estos contratos vigentes para el próximo año.
Estas medidas hacen parte de un plan de austeridad en línea con lo anunciado por el gobierno de Abelardo De La Espriella respecto a recortes en diferentes entidades del Estado.
Según detalló el comunicado del canal, estas medidas están orientadas a “optimizar los recursos públicos, fortalecer la eficiencia administrativa y garantizar la sostenibilidad de su operación”.
Se revisará y disminuirá la planta de contratación por prestación de servicios y solo se incrementarán en un 2 % los honorarios de los contratos que permanezcan vigentes para el 2027.
Otra de las medidas que tomará el medio de comunicación será restringir la financiación de fiestas y celebraciones de fin de año con recursos públicos.
El gerente de Canal Trece, Alexander Vargas Bedoya, señaló que este plan busca “administrar eficientemente los recursos públicos, proteger la misión institucional” y encontrar alternativas para mantener en funcionamiento el medio.