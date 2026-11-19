El reconocido medio de comunicación y canal de televisión público, Canal Trece, anunció un recorte del 47,29 % de su presupuesto anual, una reducción de sus contratos por prestación de servicios y un aumento del 2 % en los honorarios de estos contratos vigentes para el próximo año.

Las medidas de austeridad del Gobierno De La Espriella: freno a sueldos del Fondo Milagro, recorte en viajes, publicidad y puestos

Estas medidas hacen parte de un plan de austeridad en línea con lo anunciado por el gobierno de Abelardo De La Espriella respecto a recortes en diferentes entidades del Estado.

Según detalló el comunicado del canal, estas medidas están orientadas a “optimizar los recursos públicos, fortalecer la eficiencia administrativa y garantizar la sostenibilidad de su operación”.

Se revisará y disminuirá la planta de contratación por prestación de servicios y solo se incrementarán en un 2 % los honorarios de los contratos que permanezcan vigentes para el 2027.

Otra de las medidas que tomará el medio de comunicación será restringir la financiación de fiestas y celebraciones de fin de año con recursos públicos.

El gerente de Canal Trece, Alexander Vargas Bedoya, señaló que este plan busca “administrar eficientemente los recursos públicos, proteger la misión institucional” y encontrar alternativas para mantener en funcionamiento el medio.