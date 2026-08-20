Ronaldinho está de regreso: club le abre las puertas a los 46 años y jugará en Europa

Por sorpresa ha tomado al mundo del fútbol la llegada de Ronaldinho a Italia en las últimas horas.

Dicho movimiento tiene como propósito único regresar a los campos de juego a sus 46 años, esta vez siendo parte del Ravenna de la Serie C, donde, en principio, solo disputaría un partido.

🟡🔴 A Ravenna inizia il Ronaldinho Day: il brasiliano è appena atterrato all’aeroporto di Forlì pic.twitter.com/7TEUtZdCkb — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 20, 2026

Cabe resaltar que el astro sudamericano puede darse esa libertad al ser uno de los accionistas del conjunto italiano. Eso le permite que junto a los otros dirigentes puedan llegar a un consenso para su integración al equipo profesional, aún cuando no esté en la condición física esperada.

Medios internacionales lo confirman

En España donde alguna vez jugó el brasileño se han referido a dicho movimiento de ‘Dinho’. Según el portal SPORT “quiere volver a jugar al fútbol de forma profesional a sus 46 años”.

“El escenario escogido para hacerlo no es ninguna casualidad: será presentado como nuevo jugador del Ravenna, un equipo de tercera división italiana del cual ya es parte del grupo propietario junto a Ignazio Cipriani, dueño de una inmobiliaria de lujo”, agregaron en una nota reciente.

Sobre los eventos que vienen siendo preparados para la presentación de Ronaldinho, se ha podido saber que todo está muy acorde con lo que ha sido su vida donde la fiesta y la alegría lo han caracterizado ampliamente.

“El delantero ya está en Italia para llegar a Rávena, una ciudad cercana al mar Adriático, donde se ha preparado un acto de bienvenida en el que se espera que asistan 6000 personas, uno en el que seguro que Ronaldinho se sentirá como en casa: un festival en la playa”, comentan.

“El último gol”

Ignazio Cipriani, dueño de una inmobiliaria de lujo y uno de los dueños mayoritarios del Ravenna explicó por qué el brasileño decidió tener un regreso a la edad de 46 años al balompié profesional.

En declaraciones recientes remarcó el objetivo del 10: “Ronaldinho ha decidido hacer un extraordinario regalo a la ciudad y a su nuevo club: saltará al terreno de juego para el Ravenna en un partido oficial, con un claro y romántico objetivo: marcar el último gol de su carrera”.

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Los próximos partidos de dicho club de Italia están previstos para el lunes 24 de agosto, sábado 29 del mismo mes y martes 1 de octubre. Serán frente a Reggiana, Latina y Forlí FC.

En alguno de esos juegos se puede esperar que Ronaldinho entre para llevar a cabo el plan que tiene previsto. Ya será cuestión de ver cómo avanza todo y si el exjugador reintegrado al fútbol profesional logra estar a punto.

Un mago de principio a fin

Ronaldinho inició su carrera en Gremio y luego brilló en PSG, Barcelona y Milan. Con el club catalán alcanzó su máximo nivel, ganando dos ligas, la Champions League y el Balón de Oro de 2005.

Ronaldinho besa a su madre mientras carga el Balón de Oro ganado en 2005 Foto: Getty Images

También fue campeón del mundo con Brasil en 2002 y conquistó la Copa Libertadores con Atlético Mineiro en 2013. Su último club fue Fluminense.

Su último partido profesional fue el 20 de enero de 2016, ante Internacional, por el Torneo de la Florida. Ronaldinho anunció oficialmente su retiro en 2018.