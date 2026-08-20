La oportunidad de oro por tiempo limitado que podría dejar hasta $2 millones a favor de compradores de vehículos

El mercado automotor ha tenido grandes impactos en Colombia durante el 2026, especialmente para los vehículos eléctricos e híbridos, que poco a poco comienzan a aparecer más en los garajes de los conductores del país.

Vehículos híbridos vs. eléctricos: ¿cuál es mejor opción en Colombia?

Tanto ha sido el impacto que los registros por parte del Fenalco y la ANDI indican que estos modelos representaron prácticamente la mitad del mercado de vehículos nuevos en el mes de julio.

Durante este periodo, se matriculó un total de 14.280 unidades, lo que equivalió al 49,99 % del total de registros. 9.410 pertenecían a coches híbridos, mientras que 4.870 correspondían a eléctricos.

En términos generales, durante los meses de enero y julio de 2026, los carros eléctricos e híbridos terminaron generando una matriculación de 83,362 unidades nuevas en el país, significando que cada 45 de 100 vehículos incorporan alguna clase de tecnología de bajas o cero emisiones.

Es ante estos hechos que varias organizaciones y marcas del sector automotor siguen buscando por distintos métodos la manera de seguir promoviendo estos modelos en Colombia, sobre todo en las principales ciudades del país que han registrado los mayores números de vehículos eléctricos e híbridos.

Los vehículos eléctricos e híbridos representaron cerca de la mitad de los registros de vehículos nuevos en julio de 2026. Foto: Getty Images

En el caso de la capital, Bogotá, varios ciudadanos han comenzado a optar por las ventajas económicas y ecológicas que los modelos traen. Tanto ha sido así que durante los próximos días se estará realizando un evento diseñado para brindar uno de estos beneficios por un tiempo limitado.

La gran oportunidad que beneficia el bolsillo de conductores

En coyuntura con el impacto que estas unidades han tenido en el mercado del país, se llevará a cabo entre el 20 y 23 de agosto la 2.ª Expoferia de Vehículos Eléctricos e Híbridos.

El evento se realizará en el Centro Comercial Carrera, ubicado en la Av. de las Américas #50-15, localidad de Puente Aranda.

Dentro del transcurso de los próximos 4 días, cientos de visitantes podrán visitar los espacios para conocer los distintos modelos de energía sostenible que son vendidos hoy en día en el mercado automotor.

También se tiene en cuenta una agenda en donde estarán presentes varios expertos nacionales e internacionales que tratarán temas sobre la transición energética, así como las tendencias e innovaciones que se viven en la industria.

No obstante, hay un punto clave para aquellos asistentes que estén buscando un nuevo modelo eléctrico, ya que los organizadores informaron que las personas que compren alguno de estos coches recibirán un bono equivalente a 1.000 kWh.

Los encargados de la feria indican que este beneficio trae consigo una gran ayuda económica, porque el bono representa un ahorro superior a $2 millones en costos de energía, ofreciéndole un apoyo a aquellas personas que desean adentrarse en este nuevo mercado.