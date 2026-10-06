‘RNDC 360′: la aplicación del Gobierno De La Espriella para conocer los estados de las vías

La plataforma RNDC 360, anunciada en el marco del contextualizamiento del Plan Meteoro del Gobierno De La Espriella, ya tiene una dirección web habilitada en internet, pocos días después de su anuncio, aunque no se trata del portal definitivo.

Las iniciales de este sitio (RNDC) significan Registro Nacional Despachado de Carga y, a través de este, el Gobierno anticipó que permitirá:

Conocer el estado de las vías

Reconocer las normativas

Recordar la documentación necesaria

Hacer solicitudes propias para los transportadores

Programar recorridos

Solucionar dudas con una inteligencia artificial

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Además, mediante un comunicado se especificó que este proyecto busca integrar información de diferentes entidades del gremio, con la que buscan eliminar trámites y solicitudes repetidas de los transportadores.

Este aplicativo hace parte de la modernización digital en la que ya trabaja el Ministerio de Transporte y con la que pretende brindar más y mejores alternativas para los transportadores de Colombia.

Comunicado 'Plan Meteoro'. Foto: Comunicado Ministerio de Transporte

“Se está trabajando en el RNDC 360, que permitirá realizar desde una misma plataforma buena parte de los procesos del Registro Nacional de Despachos de Carga, con acceso desde el celular y apoyo de inteligencia artificial”, se lee en el comunicado.

Desde la cartera se especificó que esta no será una plataforma totalmente nueva, pues se trabajará en hacer una plataforma funcional que, según Colfecar, sufre múltiples caídas, la cual ya ha representado 36 días perdidos entre enero y septiembre.

La aplicación fue creada en 2013

El RNDC original fue creado en 2013 y actualizado en 2022, cuando se integró la forma obligatoria de los manifiestos electrónicos, la facturación electrónica y el control flete-costo mediante el SICE-TAC.

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Este se creó como una plataforma web centralizada para registrar, validar y autorizar en tiempo real cada expedición de manifiestos y remesas de carga por carretera.

Además, se convirtió en el eje legal del sector. Sin un registro válido en el RNDC, la mercancía se expone a ser inmovilizada por la Policía de Tránsito o la Dian.

Vehículos de transporte de carga. Foto: Ministerio de Transporte

A medida que la economía colombiana creció, el RNDC llegó a procesar más de 50.000 transacciones diarias. No obstante, la arquitectura del software original se volvió pesada, rígida y poco adaptada a dispositivos móviles.