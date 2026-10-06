Nueva cara en RCN: televidentes reaccionan a la llegada del padre ‘Pilli’ el reemplazo del padre Walter Zapata

En la emisión matutina de Noticias RCN, la audiencia del canal presenció un cambio en el tradicional segmento de reflexión espiritual de la mañana.

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Los presentadores Felipe Arias y Rossy Lemos dieron la bienvenida formal al sacerdote Diego Armando Pillimue Ramírez, conocido en redes sociales como el padre ‘Pilli’, quien asume la conducción de este espacio matutino dedicado a la reflexión cristiana.

La llegada del nuevo sacerdote generó de inmediato diversas reacciones entre los televidentes.

Por un lado, seguidores del programa expresaron en redes mensajes de extrañeza por la ausencia del sacerdote Walter Zapata, quien durante años estuvo al frente del espacio y había hecho oficial su retiro del canal en julio de 2026 mediante un mensaje de agradecimiento.

Por otro lado, usuarios en redes sociales manifestaron una recepción positiva ante la incorporación de Pillimue Ramírez, destacando su cercanía y lenguaje dinámico.

Diego Armando Pillimue Ramírez es un sacerdote católico colombiano que ha consolidado una presencia activa en redes digitales, especialmente en Instagram bajo el usuario @padrepilli.

Su labor en redes sociales combina la divulgación de principios de la fe cristiana con reflexiones orientadas a la vida cotidiana, el ámbito familiar y los procesos de formación pastoral.

Dentro de su ejercicio ministerial, el sacerdote es reconocido por su participación en la promoción de los Retiros de Emaús, un movimiento de renovación espiritual de la Iglesia Católica inspirado en el pasaje bíblico de los discípulos de Emaús.

A través de su contenido publicado en redes, dirigido a su comunidad digital, Pillimue suele abordar dinámicas sobre esta experiencia, alcanzando un notable nivel de interacción y difusión entre la audiencia católica.

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Además de su faceta evagelizadora, el padre ‘Pilli’ ha utilizado sus canales digitales para sentar postura sobre tradiciones y costumbres populares desde la doctrina católica.

Con la llegada de Diego Pillimue Ramírez a Noticias RCN, el canal apuesta por renovar su espacio matutino de reflexión, manteniendo la cercanía con los televidentes y vinculando a una figura con reconocimiento previo en los entornos digitales.