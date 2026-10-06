Tractocamión varado afecta por completo la movilidad en Fontibón: Así está el panorama en Bogotá

Bogotá volvió a registrar este martes, 6 de octubre, otro hecho que generó afectaciones en la movilidad, luego de que un tractocamión varado restringiera por completo el paso por la localidad de Fontibón.

Los hechos se presentan en la carrera 123 con calle 15, donde se observa al vehículo que presuntamente transporta materiales o elementos de construcción y que ocupa la mayor parte del sector.

Para atender la situación, agentes civiles y grupo guía hacen presencia para apoyar en la gestión mientras se atiende la situación.

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