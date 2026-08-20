El dólar inició la cotización de este 20 de agosto en un precio de $ 3.040, lo que significó una baja de $13 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.053.

Gráfico precio del dolar

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.059. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.033. El precio promedio es de $ 3.054.

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En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 293,68 millones, registrando además un volumen promedio de 655,53 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,01 % llegando a las 98,745 unidades.

Esta es la variación del dólar. Foto: Adobe Stock

La deuda soberana de EE. UU. supera los 40 billones de dólares

La deuda pública estadounidense superó por primera vez los 40 billones de dólares, según datos publicados el miércoles por el Departamento del Tesoro, en un contexto de aumento de las tasas de los bonos soberanos.

Tras la última emisión del martes, la deuda del Tesoro estadounidense asciende ahora a 40,047 billones de dólares, debido al incremento tanto de la deuda vinculada a la salud y la seguridad social como de los intereses pagados por el país.

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La cifra contrasta con un pronóstico anterior de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que preveía que el endeudamiento total alcanzaría los 39,4 billones de dólares para el final del año fiscal 2026, al finalizar septiembre.

Los costos de endeudamiento se han disparado para Estados Unidos, principalmente debido a las preocupaciones relacionadas con la inflación.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo (30 años) subieron el martes hasta su nivel más alto desde 2007, reflejo de una presión creciente sobre los precios debido a la guerra en Oriente Medio y de la inquietud por el déficit fiscal.

La deuda soberana de EEUU supera los 40 billones de dólares Foto: Getty Images

El incremento obliga al gobierno estadounidense a refinanciar deuda a las tasas más altas desde antes de la crisis financiera global de 2008.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos intervino a primera hora del miércoles para estabilizar el me