Jugador de Selección Colombia sufre desafortunada lesión de ligamentos en su tobillo: club lo confirmó

Yerson Mosquera, defensor central de 25 años, sufrió una desafortunada lesión de ligamentos en su tobillo derecho. Su equipo, el Wolverhampton de Inglaterra, dio detalles al respecto por medio de un parte oficial.

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La buena noticia para Mosquera es que no se trata de una rotura completa de ligamentos, pero estará de baja varias semanas. Esto prende alarmas en Selección Colombia, pues Yerson pudo haber sido tenido en cuenta por Néstor Lorenzo para los venideros amistosos entre septiembre y octubre.

Aunque no fue al Mundial 2026, Yerson Mosquera sí ha hecho parte de los llamados de Néstor Lorenzo a la Selección Colombia. Es uno de los jóvenes que podría encabezar la renovación en La Tricolor de cara al proceso mundialista del 2030.

Parte médico de Yerson Mosquera: “Lesión de ligamentos en la parte alta del tobillo”

“Hacia el final del partido contra el Blackburn, Yerson tuvo un problema en el tobillo. Le hicieron una resonancia magnética el domingo y tiene una lesión de ligamentos en la parte alta del tobillo. No es una lesión de ligamentos muy común y no se trata de una rotura completa, lo cual es una buena noticia”, arrancan afirmando los Wolves en su comunicado oficial.

Y añaden: “Sin embargo, estará de baja durante algunas semanas. Esta semana le pondrán una inyección para intentar acelerar la recuperación, llevará una bota ortopédica durante las próximas dos semanas y, lamentablemente, necesitará varias semanas de descanso entre los entrenamientos, así que no son buenas noticias”.

A fitness update on five first-team players 🗞️https://t.co/d0jDtOgD6g — Wolves (@Wolves) August 20, 2026

Wolverhampton le buscaría reemplazo a Yerson Mosquera

La prensa inglesa reporta que Wolverhampton estaría buscando una variante, o reemplazo, para Yerson Mosquera. Todo por la reciente lesión, que justo se da en el arranque de la temporada.

El periodista Johnny Phillips reveló que Wolves estaría interesado en fichar al colombiano Brayan Medina. Es defensor central de 24 años, que presta sus servicios al Tondela de Portugal.

Según Transfermarkt, el valor de mercado de Brayan Medina es de 3 millones de euros. Es recordado por su paso en América de Cali en Colombia, además del extinto Atlético Huila.

Vuelve a sonar con fuerza el nombre de Brayan Medina como reemplazo de Yerson Mosquera por una lesión prolongada y una posible salida de un central.



El agente de Brayan Medina viajo a Europa para buscar su movimiento.@SkyJohnnyP https://t.co/sEumJhX9HG — El lobo colombiano 🟠⚫ (@WolvesColombiaa) August 19, 2026

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Resta esperar un pronunciamiento oficial, en las próximas horas, al respecto. Por ahora se trata de un rumor, aunque podría tomar fuerza debido a la situación que vive Yerson Mosquera.