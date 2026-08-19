Dólar en Colombia sigue cayendo y se acerca a los $3.000: este miércoles 19 de agosto llegó a niveles que no veía desde octubre de 2018

El dólar terminó la jornada de este miércoles en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

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Para hoy 19 de agosto, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.039, lo que significó una reducción de $ 59 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que fue de $ 3.098.

Gráfico precio del dolar

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 31, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.070.

Frente a la volatilidad de la moneda, registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo alcanzado durante la jornada fue de $ 3.070, mientras que el precio más bajo registrado al cierre fue de $ 3.032. El promedio cotizado se encontró en $ 3.053.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de $ 1,645 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en $ 611,53.

En el ámbito global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registró un comportamiento a la baja, pues tuvo una variación de 0,84 %, llegando a las 98,713 unidades.

Así se movió el dólar durante la jornada. Foto: Getty Images

Tasas de créditos a largo plazo en EE. UU., en máximos desde 2007

Las tasas de interés de la deuda pública de Estados Unidos a largo plazo alcanzaron el martes su nivel más alto desde 2007, lo que ilustra los riesgos inflacionarios del conflicto en Oriente Medio y las inquietudes sobre el nivel de endeudamiento del país.

El rendimiento de los bonos del tesoro a 30 años, es decir, el interés que paga la deuda estadounidense en ese plazo, terminó a primera hora del día en el 5,34 %, antes de retroceder ligeramente.

Estados Unidos no había desembolsado tanto por su deuda desde hace casi dos décadas, cuando ocurrió la crisis de hipotecas en 2007-2008.

La tasa de los papeles a 10 años se situaba en un 4,71 % frente al 3,94 % antes de los primeros bombardeos de Israel y Estados Unidos a Irán a finales de febrero.

Con un barril de petróleo que se mueve en torno a los $ 90 dólares tras más de cinco meses de hostilidades en Oriente Medio, “los inversores se preocupan cada vez más por la posibilidad de un choque inflacionario aún prolongado”, estimó Fiona Cincotta, analista de Forex.com.

La tregua en los precios observada en julio en Estados Unidos —la inflación se moderó al 3,4 % interanual— podría ser de corta duración, según los expertos.

Tasas de créditos a largo plazo en EE. UU. en máximos desde 2007; preocupa el costo de endeudamiento Foto: Getty Images/iStockphoto

En estas condiciones, los inversores exigen rendimientos más elevados para financiar al Estado federal, de forma de compensar las subidas de precios, que erosionan con el tiempo el valor de su capital prestado.