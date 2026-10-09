MinTransporte presenta decreto con megaplan para modernizar puertos: serán cuatro objetivos a abordar

En firme quedará a partir de la próxima semana el decreto anunciado por la ministra de Transporte, Elsa Noguera, que contiene un megaplan para modernizar los puertos colombianos.

El decreto, según dijo la funcionaria durante un evento con el presidente Abelardo De La Espriella y otros integrantes del gabinete, en el puerto de Cartagena, tendrá cuatro objetivos.

Por un lado, establece que el régimen de concesiones portuarias en Colombia tendrá modificaciones para atraer la inversión. Esto implica que las que están prontas a terminar podrán reanudarse para que los inversionistas puedan continuar apostándole a estos proyectos que son clave para el país.

“Se trata de establecer condiciones para impulsar nuevas inversiones, fortalecer la infraestructura y mejorar la conexión de los puertos con las redes de transporte terrestre, marítimo, fluvial y ferroviario”, explicó la ministra Noguera.

En un evento presidencial en Cartagena fue anunciado que quedará en firme el decreto de modernización de puertos. Foto: Ministerio de Transporte / Cortesía

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