Terremoto en Panamá: Aerocivil activa plan de contingencia con rutas alternas

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, suspendió funciones tras el terremoto ocurrido este viernes, 9 de octubre, con una magnitud de 8.0 en la escala de Richter.

Por esa razón, la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) activó su plan de contingencia, con los protocolos de soporte regional y de gestión del flujo de tráfico aéreo.

En consecuencia, además de poner a disposición del vecino país la experiencia y capacidad técnica de la autoridad aeronáutica nacional, despliega toda su capacidad operativa para recibir, gestionar y ordenar el tráfico aéreo desviado.

Terremoto en Panamá. Foto: Getty Images y screenshot X

¿En qué consiste el plan?

Según la Aerocivil, el plan activado implica atención a través de aeropuertos alternos. Dicha actividad se hará de manera coordinada con aeronaves procedentes de diversas rutas internacionales en las siguientes terminales aéreas designadas:

Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla (San Andrés).

Aeropuerto Internacional Rafael Núñez (Cartagena).

Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz (Barranquilla).

Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (Santa Marta).

Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en Palmira, Valle. Foto: Bernardo Peña

Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón (Palmira).

Aeropuerto Internacional José María Córdova (Rionegro).

Aeropuerto Internacional Los Garzones (Montería).

Reacción inmediata

Hasta el momento, las operaciones de reorientación de vuelos se desarrollan con total normalidad y bajo estricto cumplimiento de los estándares internacionales de seguridad operacional, según confirmó la Aerocivil.

La entidad informó además que mantendrá un monitoreo permanente sobre la evolución de la situación en el país vecino y coordinará de manera continua con la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá, al igual que con las aerolíneas afectadas, para facilitar la normalización gradual de los itinerarios, priorizando en todo momento la seguridad y la asistencia a los pasajeros.

Aeropuerto Los Garzones de Montería, Córdoba. Foto: Gobernación de Córdoba

Este viernes, 9 de octubre, un fuerte terremoto sacudió Panamá. El evento sísmico también se sintió en varias ciudades de Colombia.

Las primeras imágenes evidencian la magnitud de los daños materiales y hasta el momento no se habla de víctimas humanas. Se han requerido evacuaciones en algunos edificios de la capital panameña, además de varios sitios aledaños a la ciudad, debido a las réplicas y el deterioro de la infraestructura.