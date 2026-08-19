Jaime Pumarejo será director ejecutivo por Colombia y Perú en el Banco Interamericano de Desarrollo

El exalcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo fue designado como nuevo director ejecutivo por Colombia y Perú ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), BID Invest y el Fondo Multilateral de Inversiones.

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La decisión fue adoptada por Miguel Gómez Martínez, en su calidad de gobernador titular de Colombia ante el organismo, y contempla el reemplazo de Roy Alejandro Barreras.

El nuevo cargo le permitirá participar en asuntos vinculados con proyectos de infraestructura, generación de empleo, crecimiento económico, transición energética y bienestar social. Estos sectores hacen parte de las áreas en las que el BID concentra buena parte de sus recursos de financiación y cooperación para los países de la región.

1/2 🧵 El MinHacienda @miguel_gomez_m , en su calidad de Gobernador Titular de Colombia ante el @el_BID, designó a @jaimepumarejo Director Ejecutivo ante ese organismo, BID Invest y el Fondo Multilateral de Inversiones, en reemplazo de Roy Alejandro Barreras. pic.twitter.com/rTKB1QB3te — MinHacienda (@MinHacienda) August 19, 2026

El Ministerio de Hacienda destacó que la participación de Colombia en el BID y sus entidades asociadas resulta fundamental para impulsar iniciativas estratégicas y fortalecer la capacidad del país para acceder a recursos destinados al desarrollo.

La representación ante el organismo también permite intervenir en decisiones sobre la orientación de inversiones y programas que tienen impacto en las economías latinoamericanas.

Pumarejo llega al cargo después de una trayectoria en el sector público, especialmente por su gestión como alcalde de Barranquilla entre 2020 y 2023.

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Durante ese periodo estuvo al frente de proyectos relacionados con infraestructura, transformación urbana y programas sociales, experiencia que ahora trasladará a un escenario de carácter internacional.

Jaime Pumarejo representará al país ante la entidad financiera. Foto: Alcaldía de Montería

La designación representa, además, un relevo en la representación de Colombia ante el organismo, tras la salida de Roy Alejandro Barreras. A partir de ahora, Pumarejo deberá asumir la interlocución con las autoridades y equipos técnicos de Colombia y Perú, así como participar en las decisiones del BID, BID Invest y el Fondo Multilateral de Inversiones.

El reto para el nuevo director ejecutivo será contribuir a que ambos países aprovechen las oportunidades de financiación, cooperación y asistencia técnica que ofrecen estas instituciones. En el caso colombiano, la agenda incluye prioridades relacionadas con infraestructura, empleo, transición energética y crecimiento sostenible.

Pumarejo venía desempeñándose como director del diario económico Portafolio, de El Tiempo Casa Editorial, desde septiembre de 2025 hasta este nombramiento.